ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਡੰਕਾ! ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੰਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਲਗਾਈ ਗਈ "ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ", ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਦੀ ਮੂਰਤੀ
ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਦੀ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
Published : June 21, 2026 at 8:01 PM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ ਅਤੇ "ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ" ਮੰਨੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਦੀ 90 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਕਾਂਸੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ (ਯੂਕੇ) ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨਜ਼ ਦੇ ਪਲੇਫੇਅਰ ਆਡੀਟੋਰੀਅਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸੰਸਥਾ ਹੈ (1505 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਅਤੇ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ 33,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ)।
ਤੇਲਗੂ-ਜਨਮੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰ ਚੇਰੂਵੂ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਤੇਲਗੂ-ਜਨਮੇ ਸਰਜਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰ ਚੇਰੂਵੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ, ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ "ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਪਿਤਾਮਾ" ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੂਰਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਰੂਵੂ ਫੈਮਿਲੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਰੂਵੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਇੱਕ ਮੂਰਤੀਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਰੂਵੂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਯੂਕੇ ਦੀਆਂ ਕਈ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਸਤੀਆਂ ਨੇ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਐਡਿਨਬਰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਸਿਧਾਰਥ ਮਲਿਕ, ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰੋਵਨ ਪਾਰਕਸ, ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਕਲੇਅਰ ਮੈਕਨੌਟ ਅਤੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਮਾਰਕ ਹੈਲਪਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਰਿਲੀਜ਼
ਇਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸੱਚਾ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਰੂਵੁ ਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਸਬੂਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ।
Consul General unveiled the bronze sculpture of Sage Sushruta, revered as the Father of Surgery, at the Royal College of Surgeons of Edinburgh @RCSEd .— India In Scotland (@IndiaInScotland) June 19, 2026
The ceremony celebrated India’s ancient medical heritage, the historical India-Scotland links in medicine and surgery, and the… pic.twitter.com/xM59OcKCeM
ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ 'ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ: ਇੱਕ ਸੰਗ੍ਰਹਿ - ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ' ਹੈ। ਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਿਤਾਬ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨਜ਼ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੱਚਮੁੱਚ 'ਸਰਜਰੀ ਦਾ ਪਿਤਾ' ਹਨ।
ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਵਿੱਚ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ (ਐਲੋਪੈਥੀ) ਦੇ 36 ਮਾਹਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਅਭਿਆਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਗਿਕ ਹਨ।
ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ
ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਦਵਾਈ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਸਹੁੰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਟਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅਜਿਹੇ ਨੈਤਿਕ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਵਸਥਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲ ਸਰਜਰੀ, ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ, ਆਰਥੋਪੈਡਿਕਸ, ਗਾਇਨੀਕੋਲੋਜੀ, ਟੌਕਸੀਕੋਲੋਜੀ ਅਤੇ ਯੂਰੋਲੋਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਐਮਾਜ਼ਾਨ, ਗੂਗਲ ਬੁੱਕਸ ਅਤੇ ਕਿੰਡਲ ਵਰਗੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਈ-ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਵੀ ਉਪਲਬਧ ਹੈ।
ਜਾਣੋ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਬਾਰੇ...
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਿਸ਼ੀ ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਇੱਕ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਸਰਜਨ ਸਨ। ਲਗਭਗ 2,600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ 124 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਜੀਕਲ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਕਾਢ ਕੱਢੀ। ਇਸ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ "ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਸੰਹਿਤਾ" ਲਿਖੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਰਜਰੀ 'ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ।
ਆਧੁਨਿਕ ਪਲਾਸਟਿਕ ਸਰਜਰੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ, ਸੁਸ਼ਰੁਤ ਨੇ ਮੱਥੇ ਤੋਂ ਚਮੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਨੱਕ ਦੀ ਪੁਨਰ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਧੁਨਿਕ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਮਿਆਰ ਸਥਾਪਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਿਖਲਾਈ, ਡਾਕਟਰੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਲਈ ਸਿਧਾਂਤ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰ ਚੇਰੂਵੁ ਕੌਣ ਹਨ?
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੰਦਰ ਚੇਰੂਵੁ ਸਵਰਗੀ ਡਾ. ਸੀ.ਐਸ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਨਾਲੀ ਨੇੜੇ ਪੇਰਾਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਛੇ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਚੇਰੂਵੁ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਜੜੀ-ਬੂਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਾਕਟਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡਾ. ਸੀ.ਐਸ. ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਖੁਦ 1974 ਤੋਂ ਵਿਜੇਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸਰਜਨ ਵਜੋਂ ਦਵਾਈ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਸਨ।
ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਰੂਵੁ ਨੇ ਆਂਧਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਮਨੀਪਾਲ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਐਮਐਸ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, 1991 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਸਨੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨਜ਼, ਐਡਿਨਬਰਗ ਅਤੇ ਗਲਾਸਗੋ ਤੋਂ ਚਾਰ ਐਫਆਰਸੀਐਸ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਟਰਕਾਲਜੀਏਟ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਵੀ।
ਮੂਰਤੀ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਚੇਰੂਵੁ ਨੇ ਚੇਰੂਵੁ ਫੈਮਿਲੀ ਲੀਗੇਸੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸਥਾਈ ਸਾਲਾਨਾ ਟ੍ਰੈਵਲਿੰਗ ਸਰਜੀਕਲ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਐਡਿਨਬਰਗ ਦੇ ਰਾਇਲ ਕਾਲਜ ਆਫ਼ ਸਰਜਨਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ, ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ।