ETV Bharat / bharat

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇਗੀ ਰੁਕਾਵਟ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਰਹੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

9 November 2025 Horoscope
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 9, 2025 at 4:46 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਕਾਰਵਾਈ ਭਰਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮੂਲੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਾ ਹੋਵੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਸੰਦ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਬਚਿਆ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਦੇਵੇਗਾ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ, ਜਾਂ ਲੁੜੀਂਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਜਾਂ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਫੁਲਾ ਕੇ ਵਹਿਲੇ ਬੈਠੋਂ। ਇਸ ਲਈ, ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਜਾਂ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕੰਮ ਨਾ ਪਕੜੋ। ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਡਟੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਧਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੁੱਗਣੀਆਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਟੀਚੇ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਾਰਨ ਨਾ ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਲਾਭ ਪਾਓਂਗੇ। ਦਿਨ ਦੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਨਾਤਮਕਤਾ ਤਿਆਗੋ। ਇਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੀ ਅਤੇ ਸਲੀਕੇਦਾਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਤੇ ਮਿਲਣਸਾਰ ਰਵਈਏ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਓਗੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਿੱਜੀ ਚਿੰਤਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਪਵੇਗੀ। ਅੱਜ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਡਟ ਕੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਬਣਾਓ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਪੱਖੋਂ ਅਟਕੇ ਨਾ ਰਹੋ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਕੌਸ਼ਲ ਦਿਖਾਓਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪਿਆਰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਨਮੂਨਾ ਖਰੀਦੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੰਮ 'ਤੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ, ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੋਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਯੋਗ, ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣਾ ਜਾਂ ਸਕੂਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗੀਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਤਣਾਅ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦੇ ਵਜੋਂ ਲਓ: ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਮਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ; ਬਹਾਦਰ ਲੋਕ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਉਤਾਰਾਂ-ਚੜਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਮਲਾਹ ਹੋ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੰਘ ਜਾਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀ ਸਲਾਹ ਲਓ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਸਤ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ। ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਹੋਵੋ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਅਤੇ ਸਿਆਣਪ ਨਾਲ ਲਓ। ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਪਰਖ, ਉਤਸੁਕਤਾ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਅਤੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰਹਿ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਇੱਛਿਤ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ, ਖੁਸ਼ ਰਹੋ। ਜੋ ਲੋਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਵਿਕਾਸ ਪਾਉਣਗੇ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਵਧਣਗੇ।

TAGGED:

ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ
RASHIFAL
HOROSCOPE
9 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

'ਕੁਦਰਤੀ ਸੁੰਦਰਤਾ' ਰਸ਼ਮਿਕਾ ਮੰਡਾਨਾ ਵਰਗਾ ਚਿਹਰਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ? ਜਾਣੋ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਰਾਜ਼

ਭੁੰਨੇ ਹੋਏ ਛੋਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸ਼ੂਗਰ ਕਰੋ ਕੰਟਰੋਲ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਅਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਰਨਾ ਸੇਵਨ

ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਧਿਆ ਕਿਡਨੀ ਕੈਂਸਰ, ਜਾਣੋ ਇਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਲੱਛਣ ਤੇ ਇਲਾਜ

ਮੇਨੋਪੌਜ਼ ਦੇ ਲੱਛਣਾਂ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਹਾਣੀਕਾਰਕ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.