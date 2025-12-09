ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਬਿਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਬਿਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...
Published : December 9, 2025 at 5:43 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਅਤੇ ਕਸਰਤ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਪਕਵਾਨ ਚੱਖਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਸੋਚੋਗੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਪਰੀਤ ਲਿੰਗ ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਬਾਰੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਚਾਨਕ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਹੋ। ਜੇ ਸੰਯੋਗ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਭਰਿਆ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇਗਾ, ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਡੁੱਬ ਜਾਓ। ਜਲਦ ਹੀ ਇਹ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ, ਵ੍ਰਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਮਾਂਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਉਮੀਦ 'ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਹਰੇਕ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਲੱਭ ਲਓਗੇ। ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੀ ਨਵਰਚਨਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਬਦਲਾਅ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਬਰ ਰੱਖੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਫਲ ਅੱਜ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਮਨੋਰੰਜਨ ਹੈ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋਗੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਲੱਭੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਖ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹਨ। ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਣਾਅ ਮੁਕਤ ਸਮਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਜਾ-ਪਾਠ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੂਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਖਬਰ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੇ ਦੇ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹੋ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਾਦੂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਚ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਪਾਸੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਚੁਣੌਤੀ ਲਓ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਹੇਠ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਚਾਹੁਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵੁਕ ਹੋਣਾ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਰੱਖਣਾ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਰਾਹ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਫੁਰਤੀਲੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀਰਤੀਮਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ, ਸਾਰੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਗਾਇਬ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਸਫਲਤਾ, ਰਹਿਮਦਿਲੀ ਅਤੇ ਸਖਤ-ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਵਧੀਆ ਫੈਸਲੇ ਲੈਂਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਖਾਸ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਫਲਤਾ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬੌਧਿਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੁਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਨਾ ਛੱਡ ਦਿਓ।