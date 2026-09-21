ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਾਲ ਅਨੋਖਾ ਪਿਆਰ, 85 ਸਾਲ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਐਮ.ਏ., ਜਾਣੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ
ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ...
Published : September 21, 2026 at 8:34 PM IST
ਸਿਰਸਾ/ਹਰਿਆਣਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਿਰਸਾ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਲਾਲ ਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਪੂਰੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਨੰਬਰਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋਏ ਹਨ।
85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਪਾਸ
ਸਿਰਸਾ ਦੇ 85 ਸਾਲਾ ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਏ ਹਨ। 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ (ਇਗਨੂ) ਤੋਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ "Age is just a number" ਹੈ।" ਲਾਲਚੰਦ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ਲਾਲਚੰਦ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲਾਲਚੰਦ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਐਮ.ਫਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ ਕੀਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ
ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਠਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ 1961 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1962 ਤੋਂ 1965 ਅਤੇ 1971 ਦੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਸਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਧੂਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਿਆ। ਆਖਿਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ 85 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ। ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 16 ਸਤੰਬਰ, 2026 ਨੂੰ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1,200 ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 965 ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਨੇ ਸਾਲ 2002 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਲ 2004 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਾਲ 2007 ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਬੀ.ਏ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ 'ਤੇ ਮਾਣ
ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਾਣ ਵਾਲਾ ਪਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਦੀ ਪੋਤੀ, ਨਵਿਆ ਗੋਦਾਰਾ, ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਾਅਨੇ ਮਾਰਦੇ ਸਨ। ਇਹ ਤਾਅਨੇ ਸੁਣ ਕੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੀਮਤ ਸਿੱਖਿਆ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਉਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਮਏ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਐਮਏ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਦ੍ਰਿੜ ਸਨ, ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਨ। ਨਵਿਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕੋਚਿੰਗ ਜਾਂ ਟਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਦੇ ਸਨ। "ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਸੀ," ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਹੁਣ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਜੀ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਈਕਲ ਵੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ
ਲਾਲਚੰਦ ਗੋਦਾਰਾ ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਵਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਉਂਦੇ ਹਨ।
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