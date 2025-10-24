83 ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, 117 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ

83 ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, 117 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਮਾਰੀ ਛਾਲ
83 ਸਾਲ ਦੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ 117 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
Published : October 24, 2025 at 10:39 PM IST
ਟਿਹਰੀ(ਉੱਤਰਾਖੰਡ): ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਹਿਲਾ ਨੇ 117 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਸਭ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ 83 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰਤ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬੰਜੀ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਔਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਾਰਨਾਮੇ ਤੋਂ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈਰਾਨ ਹੈ।
83 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਨੇ 117 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ:
ਦਰਅਸਲ, 83 ਸਾਲਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਔਰਤ ਓਲੇਨਾ ਬੇਕੋ ਨੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ 117 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਸੱਚੀ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਉਮਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਓਲੇਨਾ ਨੇ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਰਨਾਮਾ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਓਲੇਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਮਰ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹਿੰਮਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
ਲੋਕ ਓਲੇਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਛਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ:
ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਲੋਕ ਓਲੇਨਾ ਦੀ ਦਲੇਰਾਨਾ ਛਾਲ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੈਮਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਓਲੇਨਾ ਦਾ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਅਤੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹਰ ਉਮਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਲੇਰਾਨਾ ਕਦਮ ਨਾਲ, ਓਲੇਨਾ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਇੱਕ ਪੜਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਹੈ।
83 years old lady came all the way from United Kingdom just to experience the thrill of bungee. pic.twitter.com/mFoRSLrNam— Imtiaz Mahmood (@ImtiazMadmood) October 23, 2025
ਓਲੇਨਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਦੇਸ਼:
ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਓਲੇਨਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਮਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਓਲੇਨਾ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਮਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੰਖਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਤਜ਼ਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
"ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਅਨੁਭਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਸਨੂੰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਾਂਗੀ। ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।" - ਓਲੇਨਾ ਬੇਕੋ
'ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ'
ਨੀਰਜਾ ਗੋਇਲ, ਇੱਕ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਜਿਸਨੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੈਡਮਿੰਟਨ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਨੀਰਜਾ ਗੋਇਲ ਨੇ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਿਵਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ 109 ਮੀਟਰ ਦੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਕੀਤਾ। ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮਹਿਲਾ ਪੈਰਾ-ਐਥਲੀਟ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਇੰਨੀ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ।
'ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ'
ਬੰਜੀ ਜੰਪ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਸ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚੇਗੀ। ਉਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 12,000 ਫੁੱਟ ਤੋਂ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਨੀਰਜਾ ਨੇ ਪੈਰਾਸੇਲਿੰਗ ਅਤੇ ਜੈੱਟ ਸਕੀਇੰਗ ਵਰਗੇ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਸਾਹਸੀ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਤੋਂ ਲੋਕ ਗੰਗਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਧਿਆਨ ਅਤੇ ਯੋਗਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ, ਯੋਗਾ ਅਤੇ ਧਿਆਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੋਕ ਸਾਹਸੀ ਖੇਡਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੋਕ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਾਫਟਿੰਗ ਅਤੇ ਬੰਜੀ ਜੰਪਿੰਗ ਲਈ ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।