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ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਕਾਰ ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। 8 ਲੋਕ ਡੁੱਬ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਸਨ।

MP Aaagar malwa accident
ਕਾਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 19, 2026 at 2:23 PM IST

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ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ: ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਰ ਦੇ ਤੂਫਾਨੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਵਹਿ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਨਲਖੇੜਾ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਵਾਲੇ ਤੂਫਾਨੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਇੱਕ ਕਾਰ ਵਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ, ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕਾਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ 8 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)

ਅੱਠ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਰਾਮਦ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਕਾਰ ਸਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਤੂਫਾਨੀ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, ਤੇਜ਼ ਕਰੰਟ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਈ। ਸਭ ਕੁਝ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਭਗ ਅੱਠ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ

ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਰਾਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਾਰ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਮ੍ਰਿਤਕ ਨਲਖੇੜਾ, ਅਗਰ ਮਾਲਵਾ ਵਿੱਚ ਲਖੁੰਦਰ ਨਦੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ਸਥਿਤ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 7 ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਹੈ ਡਰਾਈਵਰ

ਐਸਪੀ ਦਿਲੀਪ ਕੁਮਾਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਅੱਠ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੜੋਦ ਖੇਤਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਜੈਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।" ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।'' ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ ਉਜੈਨ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਨਲਖੇੜਾ ਗਏ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ।

MP Aaagar malwa accident
ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਧਾਮ ਨੇੜੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ (ETV Bharat)

ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਇੰਚ ਮੀਂਹ ਪਿਆ

ਜਿਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 4 ਇੰਚ ਮੀਂਹ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ, ਬਗਲਾਮੁਖੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਲੰਘਦਾ ਤੂਫਾਨੀ ਨਾਲਾ ਭਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਪਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ ਸੀ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋ ਰਹੇ ਨਾਲੇ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ।

ਹਾਦਸਾ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਸਵੇਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ

ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ, ਕੁਲੈਕਟਰ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਮੀਨਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਸਵੇਰੇ ਜਦੋਂ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਘੱਟ ਗਿਆ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਰ ਦੀ ਛੱਤ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀ। ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਕਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਠ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਬਾਲਗ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੁਲ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਲੋਹੇ ਦੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰ ਪੁਲ ਤੋਂ ਡਿੱਗੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ।'' ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਧਾ ਰਾਣੀ ਬਹੇੜਾ, ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬਹੇੜਾ, ਗਿਆਨੇਂਦਰ ਬਹੇੜਾ ਦੀ ਪਤਨੀ ਰੀਟਾ ਰਾਣੀ, ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੇੜਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵਪ੍ਰਸਾਦ ਬਹੇੜਾ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

TAGGED:

8 DIED AGAR MALWA ACCIDENT
MADHYA PRADESH NEWS
CAR ACCIDENT
ਬਰਸਾਤੀ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗੀ ਕਾਰ
MP AAAGAR MALWA ACCIDENT

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