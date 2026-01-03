ETV Bharat / bharat

ਚੱਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ, 8 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਸੀ ਗਰਭਵਤੀ

ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਠ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ।

ਚਲਦੀ ਟ੍ਰੇਨ 'ਚ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਨਮ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 3, 2026 at 9:01 PM IST

ਹਰਿਆਣਾ: ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਚੱਲਦੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ 11450 ਜਬਲਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਕਟੜਾ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਣੇਪਾ ਹੋਇਆ। ਜਦੋਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੱਠਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਦਰਦ ਨਾਲ ਕਰਾਹ ਰਹੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਔਰਤਾਂ, ਜੀਆਰਪੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਣੇਪਾ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ।

ਰੇਲਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਜਣੇਪਾ ਦਰਦ ਸ਼ੁਰੂ

ਔਰਤ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੰਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਸੀਤੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਅਭਿਲਾਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਰਾਹੀਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜਣੇਪੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਰੇਲਗੱਡੀ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚੀ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਰੇਲਗੱਡੀ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਪਾਰ ਕਰ ਗਈ, ਦਰਦ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜਨ ਲੱਗ ਪਈ।

ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮਦਦ ਕੀਤੀ

ਔਰਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ, ਐਸ-5 ਕੋਚ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਔਰਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਮਦਦ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਈਆਂ। ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਦਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਬਲਾਂ ਨਾਲ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਨੇੜੇ ਬੈਠੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਤਜ਼ਰਬੇਕਾਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ।

ਰੇਲਵੇ ਅਲਰਟ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ। ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ, ਰੇਲਵੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ, ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਪੁਰਾਣੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਔਰਤ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਟ੍ਰੇਨ ਲੱਗਭਗ 26 ਮਿੰਟਾਂ ਲਈ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੀ।

ਮੈਡੀਕਲ ਟੀਮ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ

ਮਹਿਲਾ ਰੇਲਵੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਤੁਰੰਤ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਜੀਆਰਪੀ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ, ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਫਰੀਦਾਬਾਦ ਦੇ ਬੀਕੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮਾਂ ਅਤੇ ਧੀ ਦੋਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ

ਜੀਆਰਪੀ ਡੀਐਸਪੀ ਰਾਜੇਸ਼ ਚੇਚੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾ ਰਹੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਕੱਟੜਾ-ਜਬਲਪੁਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ 'ਤੇ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਂ ਅਤੇ ਨਵਜੰਮੀ ਬੱਚੀ ਦੋਵੇਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ।"

