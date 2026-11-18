ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ! 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ! ਨਿਕਲਿਆ ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ
ਇੱਕ 15 ਸਾਲ ਦੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਾਲ ਨਿਗਲਣ ਦੀ ਅਜੀਬ ਆਦਤ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਮੁਸੀਬਤ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖ਼ਬਰ
Published : November 18, 2026 at 4:42 PM IST
ਅਨੰਤਪੁਰ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਅਨੰਤਪੁਰ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚੋਂ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦਾ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ 15 ਸਾਲਾ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ ਖੁਦ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ ਅਤੇ ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰੈਪੰਜ਼ਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਦੁਰਲੱਭ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਸੀ। ਇਹ ਸਿੰਡਰੋਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ।
ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਰਜਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਰਾਏਦੁਰਗ ਦੇ ਇੱਕ 10ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੀ 15 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥਣ ਨੂੰ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ ਦਰਦ, ਉਲਟੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਕਮੀ ਨਾਲ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।"
ਕੁੜੀ ਦੀ ਢਿੱਡ ’ਚੋਂ ਕੱਢੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਵਾਲ
ਡਾਕਟਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਵਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਦਤ ਸੀ, ਜਿਸਨੂੰ ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈਪੰਜ਼ਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਹੈ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਕੁੜੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ 1.2 ਮੀਟਰ ਲੰਬੇ ਅਤੇ 750 ਗ੍ਰਾਮ ਵਜ਼ਨ ਵਾਲੇ ਵਾਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁੱਛਾ ਕੱਢਿਆ। ਕੁੜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਕੀ ਹੈ?
ਕਲੀਵਲੈਂਡ ਕਲੀਨਿਕ ਹੈਲਥ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਖਾਂਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਰੈਪੰਜ਼ਲ ਸਿੰਡਰੋਮ ਇੱਕ ਪਾਚਨ ਵਿਕਾਰ ਹੈ ਜੋ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਨਿਗਲਦੇ ਹੋ।"
ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲ, ਵਿੱਗ, ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਹੇਅਰਬ੍ਰਸ਼ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲ ਲੰਬੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰ ਹੋਣ 'ਤੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਤਰਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓਗੇ।
ਇੱਕ ਔਨਲਾਈਨ ਮੈਡੀਕਲ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਰਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ (ਟ੍ਰਾਈਕੋਬੇਜ਼ੋਅਰ) ਵਿਕਸਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਗੋਲੇ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਚਨ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਨ।"
ਆਦਤ ਅਤੇ ਵਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇੱਕ ਬਰੀਕ ਰੇਖਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, "ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ (ਵਾਲ ਖਾਣਾ) ਉਸ ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਵਾਲ ਖਾਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ।"
"ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੀ, ਟ੍ਰਾਈਕੋਫੈਜੀਆ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਈਕੋਬੇਜ਼ੋਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਰਜਰੀ ਜਾਂ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਵਰਗੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਰਟੀਕਲ ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, "ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰੀਰ ’ਤੇ ਹੇਅਰਬੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਦਵਾਈ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
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