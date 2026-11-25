ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹੋਏ ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ, ਲਾੜੀ ਵਾਂਗ ਸੱਜਿਆ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ
ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਿਰਫ਼ 2 ਰੂਹਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
Published : November 25, 2026 at 4:11 PM IST
ਬਿਲਾਸਪੁਰ: ਇੱਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਗੁਆ ਦਿੱਤੀ, ਦੂਜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਔਖੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲਤਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਮੋੜ 'ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ, 63 ਸਾਲਾ ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ 75 ਸਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਯੋਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਸਹੁੰਆਂ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਸ਼ਹਿਨਾਈ ਦੀਆਂ ਧੁਨਾਂ, ਰਵਾਇਤੀ ਰਸਮਾਂ ਅਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਵਿਆਹ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਯਾਦਗਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ।
ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ
ਬੁੱਧਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਰੀਤੀ-ਰਿਵਾਜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਰਮਾਲਾ ਅਤੇ ਸੱਤ ਫੇਰੇ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ। ਇਸ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ, ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਹੋਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਵੀ ਜਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕਿਰਨ ਭਡਾਨਾ ਨੇ ਵੀ ਵਿਆਹ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਵ-ਵਿਆਹੇ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੋਹਫ਼ੇ ਭੇਟ ਕੀਤੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਭਲਾਈ ਅਫ਼ਸਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਅਤੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਰਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਗਏ
ਮੰਡੀ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਜੰਜੇਹਲੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਥੁਨਾਗ ਪਿੰਡ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 75 ਸਾਲਾ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਤਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਖੇਤੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਲੰਬੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬੇਦਖਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਟੁੱਟ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੀ ਇਕ ਗੁਫਾ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਦਿਉਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੇ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਆਪਣਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਸਬੀਨਾ
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 63 ਸਾਲਾ ਸਬੀਨਾ, ਜੋ ਕਿ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੋਲਕਾਤਾ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਕਲੀ ਸੀ ਪਰ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਸਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਖਰਾਬ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਮਸ਼ੋਬਰਾ ਦੇ ਨਾਰੀ ਨਿਕੇਤਨ ਲੈ ਗਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਗਭਗ ਚਾਰ ਸਾਲ ਰਹੀ। 2025 ਵਿੱਚ, ਉਸਨੂੰ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਦੇ ਦਯੋਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵ੍ਰਿਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸਨੂੰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਾਥੀ ਵੀ ਲਿਆਵੇਗੀ।
ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਮਿਲਿਆ ਸਹਾਰਾ
ਦਯੋਲੀ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦੇ ਗਏ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੱਕ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨੇੜਤਾ ਵਧਦੀ ਗਈ। ਇਕੱਲਤਾ ਅਤੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਜਦੋਂ ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਘਰ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ।
ਉਹ ਹੁਣ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾਉਣਗੇ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਨੂੰ ਨਾਲਾਗੜ੍ਹ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ। ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਂਸਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਆਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਿਆਹ ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਰਧ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸਬੀਨਾ ਅਤੇ ਕਨ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਔਖੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸਹਾਰੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇਪਣ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।