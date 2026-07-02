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75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ, 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ

75 ਸਾਲਾ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਬਣੇ ਹਨ।

75 YEAR OLD DR MILKHI RAM
75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 2, 2026 at 3:15 PM IST

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ਹਮੀਰਪੁਰ/ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ : ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਆਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਿਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਦਾੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ 75 ਸਾਲਾ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ, ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਆਚਾਰੀਆ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਹਮੀਰਪੁਰ ਦੇ ਇਗਨੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਨੂੰਨ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ, ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ।

75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਜਨੂੰਨ (Etv Bharat)

ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਸਨ 26 ਡਿਗਰੀਆਂ

10 ਫਰਵਰੀ 1952 ਨੂੰ ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਦਾੜ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਨੇ 1976 ਵਿੱਚ ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਕਾਲਜ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਬੈਚਲਰ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 1972 ਵਿੱਚ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਆਪਣੀ ਨੌਕਰੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ। 2010 ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰੇਡ-ਵਨ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਨੇ 26 ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

75 YEAR OLD DR MILKHI RAM
ਇਗਨੂ ਸੈਂਟਰ ਵਿਖੇ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ (ETV Bharat)

ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ

ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦੀਆਂ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੀ.ਏ., ਪ੍ਰਭਾਕਰ, ਬੀ.ਐੱਡ., ਐਲ.ਐਲ.ਬੀ., ਪੱਤਰਕਾਰੀ), ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਐਮ.ਏ. ਹਿੰਦੀ, ਐਮ.ਏ. ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਇਤਿਹਾਸ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ, ਐਮ.ਬੀ.ਏ., ਐਮਫਿਲ ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪੀ.ਐਚ.ਡੀ. ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਉਹ ਹੁਣ ਆਚਾਰੀਆ ਡਿਗਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।

"ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਾਥ"

ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਭਾਰਤ ਰਤਨ ਡਾ. ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਨ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਾਧਿਅਮ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੰਬੀ ਵਿਦਿਅਕ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਦੇਵੀ ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਗ੍ਰੇਡ-ਵਨ ਵੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਈਆਰਟੀਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਨੂੰਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਆਵੇ।

75 YEAR OLD DR MILKHI RAM
ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਤਸਵੀਰ (ETV Bharat)

"ਜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਮਰ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਕੋਈ ਉਮਰ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਭਰ ਸਿੱਖਣਾ ਹੀ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਰਗੇ ਬੁਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਆਪਣਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗਿਆਨ ਹੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਸੰਪਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੋਹ ਸਕਦਾ।" - ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ

ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਮੀਰਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇਗਨੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੈਂਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਆਚਾਰੀਆ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਪਹੁੰਚੇ। 75 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਗਨੂ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗੁਲਦਸਤੇ ਨਾਲ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਫਲਤਾ ਉਮਰ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਿੱਖਣ, ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਦੇ ਜਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

75 YEAR OLD DR MILKHI RAM
ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਇਨ ਚਾਰਜ, ਇਗਨੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ ਹਮੀਰਪੁਰ (ETV Bharat)

"ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਸਕੂਲ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਡਾ. ਮਿਲਖੀ ਰਾਮ ਵਰਗੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਮਾਜ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਸ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਉਂਦੀ ਜਾਗਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।" - ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ-ਇਨ-ਚਾਰਜ, ਇਗਨੂ ਸਟੱਡੀ ਸੈਂਟਰ, ਹਮੀਰਪੁਰ

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32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਾਰੀ
75 YEAR OLD DR MILKHI RAM

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