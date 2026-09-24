ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਭੇਟਾ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਾਇਰ 74,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ, ਜਾਣੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ
ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਭੇਟ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 5 ਧਾਤ ਦੇ ਬਕਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। 133 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
Published : September 24, 2026 at 11:39 AM IST
ਅਯੁੱਧਿਆ/ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮ ਭੂਮੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਭੇਟਾਂ ਚੋਰੀ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਯੁੱਧਿਆ, ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ, ਰਜਤ ਵਰਮਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ 8 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲਗਭਗ 74,000 ਪੰਨਿਆਂ ਦੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ 5 ਧਾਤ ਦੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, 101 ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਅਤੇ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ।
ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਕਰਕੇ ਚੋਰੀ ਅਤੇ ਮਾਲਕ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਦੁਆਰਾ ਚੋਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਚੋਰੀ ਕੀਤੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ 317(2) ਸੀਆਰਪੀਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਿਰੁੱਧ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 316(5), 317(2), 317(5), 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(a) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਵਿਰੁੱਧ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 316(5), 317(5), 61(2) ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕਥਾਮ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ 13(1)(a) ਅਤੇ 13(2) ਤਹਿਤ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਤੀਰਥ ਖੇਤਰ ਟਰੱਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਹਨ ਨੇ ਰਾਮ ਜਨਮਭੂਮੀ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਨੁਕਲਪ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਕਰੁਣੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ, ਮਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਯਾਦਵ, ਲਵਕੁਸ਼ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਅਵਿਨਾਸ਼ ਸ਼ੁਕਲਾ, ਰਾਮ ਸ਼ੰਕਰ ਯਾਦਵ ਉਰਫ਼ ਟੀਨੂੰ ਅਤੇ ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਆਮ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ 133 ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 2 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਕੇਸ ਡਾਇਰੀ ਦੇ ਪੰਨੇ 92 ਤੋਂ 95 ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 133 ਗਵਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ, ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਚੰਪਤ ਰਾਏ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੋਹਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕੇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਮਾ
ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਾਲਿਕਾ ਪ੍ਰਸਾਦ ਮਿਸ਼ਰਾ ਹੋਰ ਵਕੀਲਾਂ ਨਾਲ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਅਦਾਲਤ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਿਤੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਦੁਪਹਿਰ 3:30 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬਹਿਸ ਹੋਈ। ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਿਯਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਚੰਦਰ ਖਰੇ ਅਤੇ ਸੌਰਭ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪੈਸੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਦੇ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ।
81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 4 ਜੂਨ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੈਸੇ 26 ਜੂਨ ਤੱਕ ਲਾਕਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇ। ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਐਸਆਈਟੀ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ 81 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੇ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ
ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਤੋਂ ਕਥਿਤ ਚੋਰੀ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਵਾਹਾਂ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਚੰਪਤ ਰਾਏ, ਡਾ. ਅਨਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਗੋਪਾਲ ਰਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੋਹਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸ਼ਹਿਰ) ਚੱਕਰਪਾਣੀ ਤ੍ਰਿਪਾਠੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ।