ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਹੜਾ ਸੂਬਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ

BAN POLYGAMY : ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ 2025 ਜਲਦ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਹੋਵੇਗੀ।

Assam Planning 7-Year Jail For Polygamy In New Bill
ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਵਿਆਹ ਤਾਂ ਹੋਵੇਗੀ ਸੱਤ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ (ANI)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 10:43 AM IST

3 Min Read
ਗੁਹਾਟੀ: ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਬਹੁ ਵਿਆਹ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਪਾਬੰਦੀ ਬਿੱਲ 2025 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ।

'ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ'

ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਆਹ ਕਰਨ 'ਤੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਪੀੜਤ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਫੰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 'ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ "ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ, 2025" ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਛੇਵੇਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪਤੀ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।'

'ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਵਰਜਿਤ'

ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਸਾਮ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਲਈ ਵਰਜਿਤ ਹੈ ਜੋ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਜੀਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪੱਖ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਲਾਕ ਦੇ ਫ਼ਰਮਾਨ ਦੁਆਰਾ ਭੰਗ ਜਾਂ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸਾਮ ਬਹੁ ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ

ਅਸਾਮ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਮਨਾਹੀ ਬਿੱਲ, 2025, ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਬਹੁ-ਵਿਆਹ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਰਦ ਅਤੇ ਪੀੜਾ ਝੱਲਦੀਆਂ ਹਨ। "ਇਹ ਬਿੱਲ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਦੱਸੇ ਗਏ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ," ਅਸਾਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਦੂਜਾ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਵਿਆਹ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸੱਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕੈਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ।

ਅਸਾਮ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਰੰਗਮਹਿਲ, ਉੱਤਰੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਨਿਆਂਇਕ ਟਾਊਨਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ₹478.78 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਾਰਸਰ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਰਾਜ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਸਾਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ 2025-30 ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ ਨੂੰ ਉੱਦਮਤਾ ਅਤੇ ਨਵੀਨਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ। ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਕੁੱਲ ਵਿੱਤੀ ਖਰਚਾ ₹397 ਕਰੋੜ ਹੈ।

ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ

ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ₹20 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਐਮਵੀਪੀ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਉਤਪਾਦਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਡੀਪ-ਟੈਕ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਲਈ ₹40 ਲੱਖ ਤੱਕ, ਅਤੇ ਬੀਜ ਫੰਡਿੰਗ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹50 ਲੱਖ ਤੱਕ (ਅਸਾਮ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਸੀਡ ਫੰਡ, ਇਕੁਇਟੀ-ਅਧਾਰਤ) - ਇਕੁਇਟੀ ਜਾਂ ਸਹਿ-ਨਿਵੇਸ਼ (ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 4% ਇਕੁਇਟੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ) - ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ

ਸਟਾਰਟਅੱਪ ਉੱਦਮ ਪੂੰਜੀ ਫੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸਕੇਲ-ਅੱਪ ਲਈ ਵਿਕਾਸ ਪੂੰਜੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਟਾਰਟਅੱਪ ₹10 ਕਰੋੜ ਤੱਕ। ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਆਟੋਨੋਮਸ, ਪੀਡੀਯੂਏਐਮ, ਮਾਡਲ ਡਿਗਰੀ, ਸੂਬਾਈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰਾਂ ਅਤੇ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀਅਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਅਰ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਸਕੀਮ (ਸੀਏਐਸ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਤਰੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਮਿਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਅਣਵੰਡੇ ਸ਼ਿਵਸਾਗਰ, ਤਰਜੀਹੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਰਾਈਦੇਵ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਅਤੇ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗਠਨ ਲਈ ਐਸਯੂ-ਕੇਏ-ਪੀਐਚਏ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

