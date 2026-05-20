7 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਫਟ ’ਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ’ਚ ਖ਼ੌਫਨਾਕ ਹਾਦਸਾ !
ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟ ਦੇ ਬਟਨ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਫਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗੀ ਫਿਰ ਫਸ ਗਈ।
Published : May 20, 2026 at 3:08 PM IST
ਪੁਣੇ(ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੱਤ ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਫਸਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਸਿੰਹਗੜ੍ਹ ਰੋੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿੰਬਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਸ਼ੈਲੇਸ਼ ਧੁਤ (ਉਮਰ 7) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਇਹ ਘਟਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ (19 ਮਈ) ਰਾਤ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਦੱਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੰਹਗੜ੍ਹ ਰੋੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੁਰਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 10:30 ਵਜੇ, ਸ਼ਿਵਾਂਸ਼ ਸਿੰਹਗੜ੍ਹ ਰੋੜ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਨਿੰਬਜ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਰਿਧੀ ਸਿੱਧੀ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਿਆ।
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅੰਦਰ ਬਟਨ ਦਬਾਏ, ਤਾਂ ਲਿਫਟ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦੂਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਰੁਕ ਗਈ। ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਤੁਰੰਤ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ।
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਸਿੰਹਗੜ੍ਹ ਰੋੜ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਵਿਨੈ ਪਾਟਣਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲਿਫਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ।