7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ! ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨੈ

7 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਤੂਫ਼ਾਨੀ ! ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਇਹ ਕੰਮ, ਜੋ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਨੈ
7 ਸਾਲ ਦਾ ਅਨੈ ਗੌਤਮ ਆਮ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਚ ਆਈਕਿਊ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
Published : September 29, 2026 at 4:51 PM IST
ਸਾਗਰ (ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਗਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ 7 ਸਾਲਾ ਅਨੈ ਗੌਤਮ ਇੱਕ ਆਮ ਬੱਚੇ ਵਾਂਗ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸਦਾ ਉੱਚ ਆਈਕਿਊ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵਾਧੂ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦਾ ਆਈਕਿਊ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ, ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਹਾਈਪਰਐਕਟਿਵ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਅਨੈ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਸਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਅਚੀਵਰਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ।
ਸਿਰਫ਼ 7 ਸਾਲ ਅਤੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਨੈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਯੂਨਾਨੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵਰਣਮਾਲਾਵਾਂ ਵੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।
ਹਰ ਕੋਈ ਅਨੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਦੂਜੀ ਜਮਾਤ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਨੈ ਗੌਤਮ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵਿਲੱਖਣ ਹੈ। ਉਸਦਾ ਆਈਕਿਊ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਉਸਦੀ ਯਾਦਦਾਸ਼ਤ ਇੰਨੀ ਤੇਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਲੱਖਣ ਗੁਣ ਅਨੈ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਅਨੇ ਦੀ ਹਾਈਪਰਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਾਪਿਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਊਰਜਾ ਪੱਧਰ ਇੰਨਾ ਉੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੁੱਝੇ ਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਨੇ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਇਆ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਨੈ ਜਨਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫ਼ੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਗੌਤਮ ਅਤੇ ਮਾਂ ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੌਤਮ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਨੈ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਅਨੈ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਅਨੈ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੂਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਨੈ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਅਨੈ ਗੌਤਮ ਦਾ ਆਈਕਿਊ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਨੈ ਉਸਦੇ ਉੱਚ ਆਈਕਿਊ ਪੱਧਰ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਤਿਭਾਸ਼ਾਲੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਣੀ ਊਰਜਾ ਕਾਰਨ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਸਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ
ਅਨੈ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਉਸਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਸਨ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਅਨੈ ਨੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪਛਾਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਂਗਲ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਅਨੈ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲ ਵਿੱਚ ਨਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਯੂਨਾਨੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵਰਣਮਾਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਨੈ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਉਸਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਲਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਅਚੀਵਰ
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਅਨੈ ਗੌਤਮ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 15 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਅਚੀਵਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਬੁੱਕ ਆਫ਼ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸੱਤ ਸਾਲ ਅਤੇ ਨੌਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ, ਅਨੈ ਬੈਕਵਰਡ ਕਾਉਂਟਿੰਗ, ਯੂਨਾਨੀ, ਅਰਬੀ ਅਤੇ ਮੰਗੋਲੀਆਈ ਵਰਣਮਾਲਾ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੁਆਰਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦਾ ਹੈ।
ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਨਯ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ 'ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਅਨੈ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ। ਅਨੈ ਦੀ ਦਾਦੀ, ਉਮਾ ਗੌਤਮ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸ਼ਾਨ ਲਿਆਉਂਦਾ ਰਹੇ।" ਅਨੈ ਦੀ ਮਾਂ, ਦੀਕਸ਼ਾ ਗੌਤਮ, ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ।" ਅਨੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਚਨਾਤਮਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਕੰਧਾਂ 'ਤੇ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਅਕਸਰ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਫੋਟੋਆਂ ਦੇਖਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੰਧ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸਦੀ ਲਿਖਣ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਕੜ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅਨੈ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਵਧੇਰੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਸੀ।"