ਮਥੁਰਾ ਕਿਸ਼ਤੀ ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, 5 ਲੋਕ ਹੁਣ ਵੀ ਲਾਪਤਾ

ਮਥੁਰਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 11, 2026 at 1:45 PM IST

ਮਥੁਰਾ (ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਬਾਂਕੇ ਬਿਹਾਰੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਲਈ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਆਏ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕੇਸੀ ਘਾਟ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਟੀਮਰ ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਟ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 10 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਸਟੀਮਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਐਨਡੀਆਰਐਫ, ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਰਹੇ 22 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਪਤਾ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ।

'ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ'

ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ 'ਤੇ ਹੋਏ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸੱਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਬਹਿਲ, ਚਰਨਜੀਤ, ਪਿੰਕੀ, ਚਰਨਜੀਤ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਮਧੁਰ ਬਹਿਲ, ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਇਸ਼ਾਂਤ ਕਟਾਰੀਆ, ਸਪਨਾ ਅਤੇ ਹਸਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਜਗਰਾਉਂ ਸਥਿਤ ਗੀਤਾ ਕਲੋਨੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਰਾਕੇਸ਼ ਗੁਲਾਟੀ, ਭਿਵਾਨੀ ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਆਸ਼ਾ ਮਿੱਢਾ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਦੁਗਰੀ ਦੇ ਫੇਜ਼ 2 ਦੀ ਵਸਨੀਕ ਮੀਨੂੰ ਬਾਂਸਲ ਦੀ ਵੀ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਹੇ ਜਾਰੀ:

ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੀਮਰ ਦੇ ਡੁੱਬਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਐਨਡੀਆਰਐਫ ਦੀ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਤੁਰੰਤ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 22 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਦੋਂ ਸਟੀਮਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਐਸਡੀਆਰਐਫ ਅਤੇ ਫੌਜ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਟੀਮਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਭਾਲ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਟੀਮਰ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਭਜਨ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਜ਼ੋਰ ਝਟਕੇ ਕਾਰਣ ਕਿਸ਼ਤੀ ਇੱਕ ਪੋਂਟੂਨ ਪੁਲ ਨਾਲ ਟਕਰਾਈ ਅਤੇ ਪਲਟ ਗਈ,ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸ਼ਤੀ ਲਗਭਗ 30 ਫੁੱਟ ਹੇਠਾਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ।

ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ:

ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 0565 2403200, 9454417512, ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਵਿੱਤ) ਮਾਲ ਡਾ. ਪੰਕਜ ਵਰਮਾ - 9454417583, ਅਤੇ ਐਸਪੀ (ਦਿਹਾਤੀ) ਸੁਰੇਸ਼ ਚੰਦਰ ਰਾਵਤ - 9454401103 ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਾਦਸੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੰਬਰਾਂ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਘਰ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

