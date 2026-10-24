ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿੱਕ ਫਟਣ ਨਾਲ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਲੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਐਸਪੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ।
Published : October 24, 2026 at 3:42 PM IST
ਅਨੰਤਗਿਰੀ (ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼): ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਅੱਲੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਿਨਾਕੋਟਾ ਨੇੜੇ ਸੜਕ ਨਿਰਮਾਣ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਪਿਨਾਕੋਟਾ ਪੰਚਾਇਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪਹਾੜੀ ਕੱਟ ਰਹੇ ਸਨ।
ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਲਈ ਜੈਲੇਟਿਨ ਸਟਿਕਸ ਨਾਲ ਲੈਸ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਪਾਇਆ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਮਾਕਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨ ਧਮਾਕੇ ਦੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਹਨ ਨੁਕਸਾਨੇ ਗਏ। ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਅੱਲੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਅਮਿਤ ਬਰਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਕ ਡੰਪਰ ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਬਾਲਣ ਨਾਲ ਭਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਰੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟ ਲਗਭਗ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ।
ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਸੀ, ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਂਕ ਭਰਦੇ ਸਮੇਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾਈ ਹੋਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਸੀ, ਧਮਾਕਾ ਨਹੀਂ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਦੀ ਇੱਕ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੁਨੀਤਾ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਸੁਨੀਤਾ ਪਿੰਨਾਕੋਟਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਐਮਪੀਪੀ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕਾ ਸੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸਕੂਲ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਹੋਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਮਨੀ (ਦੇਵਰਾਪੱਲੀ ਤੋਂ), ਪ੍ਰਵੀਨ (ਕੱਡਪਾ ਤੋਂ ਡਰਾਈਵਰ), ਨਾਰਾਇਣ ਰਾਓ (ਚਿੜੀਕਾੜਾ ਤੋਂ), ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ (ਕੱਡਪਾ ਤੋਂ), ਨਸੀਰੂਦੀਨ (ਅਸਾਮ ਤੋਂ ਸਹਾਇਕ) ਅਤੇ ਟਿੰਕੂ (ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਸੰਚਾਲਕ) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡੇ ਧਮਾਕੇ ਨਾਲ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੁਕਸਾਨੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਭੂਚਾਲ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ, ਵਸਨੀਕ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਧਮਾਕੇ ਤੋਂ ਡਰ ਗਏ ਅਤੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਡਰੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੱਜ ਗਏ। ਉਹ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਲਾਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਿੰਨੀ-ਟਰੱਕ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ।
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ, ਅਤੇ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪਵਨ ਕਲਿਆਣ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਨੁਕਸਾਨ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਰਹੇਗੀ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਨੀਤਾ ਨੇ ਅੱਲੂਰੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਧਮਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਨਾਲ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ।