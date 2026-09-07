ਦਿੱਲੀ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ 7 ਮੌਤਾਂ, ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਬਣਾਈਆਂ 10 ਟੀਮਾਂ
ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਖਬਰ..
Published : September 7, 2026 at 1:46 PM IST
ਦਿੱਲੀ: ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਵਾਪਰੀ ਭਿਆਨਕ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੁਣ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਫੁਟੇਜ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਦੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
#WATCH दिल्ली: दक्षिण दिल्ली के सत्य निकेतन इलाके में एक इमारत गिरने से 6 लोगों की मौत हो गई। खोज और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। NDRF के कुत्तों की मदद से मलबे में लगातार खोज अभियान चलाया जा रहा है और संभावित जगहों की जांच की जा रही है। pic.twitter.com/hRlbAriRz3— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਕਥਿਤ ਮਾਲਕ ਹਰੀਰਾਮ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲਈ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ
ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਰੀਰਾਮ ਬੰਸਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ 10 ਵੱਖਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਟੀਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਡੀਸੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ 'ਲੁੱਕ-ਆਊਟ ਨੋਟਿਸ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਲੱਭਣ ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
#WATCH दिल्ली: दक्षिण-पश्चिम दिल्ली के सत्यनिकेतन में एक इमारत ढह गई। बचाव कार्य जारी है। घटनास्थल से ड्रोन वीडियो। pic.twitter.com/FSSZBtKo6s— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਅਤੇ ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਖੀਰਵਾਰ ਵੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ
ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਮਨਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਐਮਸੀਡੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਜੀਵ ਖੀਰਵਾਰ, ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ।
#WATCH दिल्ली के सत्य निकेतन में इमारत गिरने की घटना में अब तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। घटनास्थल पर दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, MCD कमिश्नर संजीव खिरवार, भाजपा विधायक अनिल शर्मा और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। pic.twitter.com/flErAc2gjD— ANI_HindiNews (@AHindinews) September 7, 2026
ਐਮਸੀਡੀ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਇਮਾਰਤਾਂ 12 ਅਤੇ 13 ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਹੇ ਦੇ ਜੈਕ ਲਗਾਏ। ਐਮਸੀਡੀ ਨੇ ਚਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੱਖਣ-ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 50 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਬਹੁ-ਮੰਜ਼ਿਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਢਹਿਣ ਦੇ ਮਲਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ।
VIDEO | Delhi: The administration installs iron jacks to support Buildings 12 and 13 following the building collapse in Satya Niketan area; MCD serves notices to four buildings.— Press Trust of India (@PTI_News) September 7, 2026
A total of 11 people have been rescued from the debris of a 50-year-old multi-storey building that… pic.twitter.com/EXLXVG5V7M
ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅਸਰ, ਕਈ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਕਾਲਜ ਕੀਤੇ ਬੰਦ
ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਭਿਆਨਕ ਇਮਾਰਤ ਢਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ, ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਹੁਣ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਗੁਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਕਈ ਸਾਊਥ ਕੈਂਪਸ ਕਾਲਜਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਰੀਆਭੱਟ ਕਾਲਜ, ਵੈਂਕਟੇਸ਼ਵਰ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਮੋਤੀਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਅਕਾਦਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਮੁਅੱਤਲ ਰਹੀਆਂ। ਕੈਂਪਸ ਆਮ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਦੁਖਾਂਤ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਸਨ।
ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ 'ਤੇ ਉਠਾਏ ਸਵਾਲ
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਸੱਤਿਆ ਨਿਕੇਤਨ ਪੀਜੀ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ "ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੂਦ ਨੇ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 3 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਪਾਈ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ 4 ਵਜੇ ਗੋਆ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਸੌਰਭ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਉਣ।
ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਦੌਰਾ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰੇਖਾ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ।
- ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਿਰੁੱਧ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
- ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਪਾਏ ਗਏ ਐਮਸੀਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
- ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵਾਲੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
- ਨੇੜਲੀਆਂ ਪੀਜੀ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ; ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਪਾਏ ਜਾਣ 'ਤੇ ਸੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ।