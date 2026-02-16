ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਦਾ ਕਹਿਰ, ਇੱਕੋ ਪਿੰਡ ਦੇ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪਲਵਲ: ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਲਵਲ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਛਨਿਆਸਾ ਪਿੰਡ ਅੰਦਰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇੱਕ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਨੇ ਲਈ 7 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ:
ਪਲਵਲ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਸਤੇਂਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ, 'ਛਨਿਆਸਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ 11 ਸਾਲਾ ਹੁਫੈਜ਼, 14 ਸਾਲਾ ਸਾਰਿਕਾ, 16 ਸਾਲਾ ਹੁਮਾ, 20 ਸਾਲਾ ਦਿਲਸ਼ਾਦ, 42 ਸਾਲਾ ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ, 67 ਸਾਲਾ ਜਮੀਲਾ ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਪਾਇਲ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਫੈਜ਼, ਸ਼ਮਸੁਦੀਨ, ਜਮੀਲਾ ਅਤੇ ਦਿਲਸ਼ਾਦ ਦੀ ਮੌਤ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਕਾਰਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
'ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬਿਮਾਰੀ ਫੈਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਖੂਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟੀਮ ਨੇ 31 ਘਰਾਂ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹਨ।'-ਡਾ. ਸਤੇਂਦਰ ਵਸ਼ਿਸ਼ਟ, ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਐਡਵਾਇਜ਼ਰੀ :
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਛੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਪਾਏ ਗਏ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਪੰਜ ਪਾਣੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜਾਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕਲੋਰੀਨ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ'
ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਧੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਮਲ ਤਿਆਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਪੀਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਵੱਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇਕਰ ਬੁਖਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।