ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ

ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ: ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 7 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ
ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਨ ਕਰੱਸ਼ਰ ਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਸੱਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : July 2, 2026 at 11:17 AM IST
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਕਰਨਾਟਕ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਇੱਕ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕਰੈਸ਼ਰ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਪੱਥਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ 7 ਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮਦਾਪਟਨਾ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰਿਆ।
'ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ'
ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਕਰੱਸ਼ਰ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਚੱਟਾਨ ਹੇਠ ਫਸ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਖੁਦਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਜਾਰੀ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਥਰ ਹੇਠ ਹੋਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਫਸੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ।
'ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ'
ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀਆਂ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਪੱਥਰ ਡਿੱਗਣ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਬਚਾਅ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
'40 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਉੱਤੇ ਡਿੱਗੀ'
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਫਸੇ ਹੋਏ ਕਾਮੇ ਦੀ ਭਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ 18 ਕਾਮੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਲਗਭਗ 40 ਫੁੱਟ ਉੱਪਰੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੱਟਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਡਿੱਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੱਟਾਨ ਡਿੱਗਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਅਤੇ ਕੀ ਖਾਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸੀ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।