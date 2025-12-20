ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ
ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ।
Published : December 20, 2025 at 2:30 PM IST
ਨਾਗਾਓਂ (ਅਸਾਮ): ਨਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗਜੁਰਾਈ ਨੇੜੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ । ਸੈਰੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ 20507 ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਪਰੀ।
#WATCH | Assam | Northeast Frontier Railway CPRO Kapinjal Kishore Sharma says, " around 2.30 am, an incident occurred on the jamunamukh - kampur section under the lumding division. the rajdhani express, en route from sairang to anand vihar, was approaching when the loco pilot… https://t.co/C6cyH6XRJu pic.twitter.com/9P9fE56aU7— ANI (@ANI) December 20, 2025
'ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ'
ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੜਕੇ 2:17 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੇੜਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।
'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ'
ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ।
'ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ'
ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲਵੇ (NFR) ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਾਹਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਲੁਮਡਿੰਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0361-2731621 / 2731622 / 2731623 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
#WATCH | Hojai, Assam | Restoration work underway at the site where seven elephants were killed after the Train no. 20507 DN Sairang - New Delhi Rajdhani Express dashed into elephants in the Jamunamukh - Kampur section under Lumding Division of N.F. Railway. No casualties or… pic.twitter.com/2td0VLtm3h— ANI (@ANI) December 20, 2025
'ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ'
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ-ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਝੁੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।