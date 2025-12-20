ETV Bharat / bharat

ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ

ਅਸਾਮ ਵਿੱਚ ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ। ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ।

RAJDHANI EXPRESS HITS ELEPHANT
ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੇਸ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਮਗਰੋਂ ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਪਟਰੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : December 20, 2025 at 2:30 PM IST

ਨਾਗਾਓਂ (ਅਸਾਮ): ਨਾਗਾਓਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਕਾਮਪੁਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਚਾਂਗਜੁਰਾਈ ਨੇੜੇ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ । ਸੈਰੰਗ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ 20507 ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ, ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਸੱਤ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਾਨਵਰ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਸਦਮਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਗੁਹਾਟੀ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 126 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਵਾਪਰੀ।

'ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਦਰਦਨਾਕ ਮੌਤ'

ਟੱਕਰ ਨਾਲ ਰਾਜਧਾਨੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਡੱਬੇ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਉਤਰ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਯਾਤਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਡੱਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਾਲੀ ਬਰਥਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਤੜਕੇ 2:17 ਵਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਦੌਰਾਨ ਵਾਪਰਿਆ ਜਦੋਂ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਝੁੰਡ ਨੇੜਲੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਤੋਂ ਉਤਰ ਕੇ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਸੱਤ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਹਾਥੀ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ।

'ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ'

ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਜ਼ਖਮੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਹਾਥੀਆਂ ਦਾ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ।

'ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ'

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲਵੇ (NFR) ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਦੁਰਘਟਨਾ ਰਾਹਤ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਭੇਜੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਸਰਹੱਦੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਜਨਰਲ ਮੈਨੇਜਰ ਅਤੇ ਲੁਮਡਿੰਗ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨਲ ਰੇਲਵੇ ਮੈਨੇਜਰ ਸਮੇਤ ਸੀਨੀਅਰ ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਹਾਲੀ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਗੁਹਾਟੀ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 0361-2731621 / 2731622 / 2731623 ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

'ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ'

ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਾਂ-ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਝੁੰਡ ਅਕਸਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਘਾਤਕ ਟੱਕਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹੀ ਝੁੰਡ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਰੇਲਵੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਟੜੀ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਯਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਰੇਲਵੇ ਪਟੜੀਆਂ 'ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਹਾਥੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦੀਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੇਲਵੇ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਾਅ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਹਨ।

