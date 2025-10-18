ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ

ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਲੁੱਟੇ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 7 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਅਰੈਸਟ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚ ਕੇ 58 ਕਰੋੜ ਦੀ ਠੱਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।
Published : October 18, 2025 at 2:50 PM IST
ਮੁੰਬਈ: ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕ ਵੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਾਈਬਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੈਡੀਕਲ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ 58 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
'ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ'
ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਫ਼ ਪੁਲਿਸ ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਫ਼ ਪਰੇਡ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਿੱਚ 6,500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਅਸੀਂ ₹4 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $1.5 ਮਿਲੀਅਨ) ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਲਗਭਗ ਨੌਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।"
'40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ'
ਪੁਲਿਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜੋੜੇ ਨੂੰ 40 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਰਚਿਆ ਗਿਆ। ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਨਕਲੀ ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗਵਾਹ ਵੀ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤਾਂ ਤੋਂ ਹਰ ਦੋ ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋਈ
'ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ'
ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਦੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ। ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਪੈਸੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵਟਸਐਪ ਕਾਲਾਂ ਅਤੇ ਲੌਗਇਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਪੀੜਤ ਪੈਸੇ ਭੇਜਣ ਲਈ 26 ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਗਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੀੜਤ, ਜੋ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ, 10 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਬੈਂਕ ਗਏ ਪਰ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਮਿਲੀਭੁਗਤ।
ਜਦੋਂ ਪੀੜਤ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੀੜਤਾਂ ਨੇ 11 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, 12 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਈਬਰ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੱਤ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ।-ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ,ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ
'ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ'
ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਖ ਸ਼ਾਹਿਦ ਅਬਦੁਲ ਸਲਾਮ, ਜ਼ਫਰ ਸਈਦ, ਇਮਰਾਨ ਸ਼ੇਖ, ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਵੇਦ ਸ਼ੇਖ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਹੋਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਜਾਅਲੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਸੈਂਕੜੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹੇ। ਯਸ਼ਸਵੀ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ 12 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਠੱਗੇ 1.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
DIG ਹਰਚਰਨ ਭੁੱਲਰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਅਤੇ 1.5 ਕਿਲੋ ਗਹਿਣੇ ਬਰਾਮਦ