ETV Bharat / bharat

ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 69 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਲ 69 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ।

TRAINS AND FLIGHTS CANCELLED
ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 69 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ, ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ (ani)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 5, 2026 at 9:54 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਢ ਅਤੇ ਸੰਘਣੀ ਧੁੰਦ ਨੇ ਜਨਜੀਵਨ ਠੱਪ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਸਮੇਤ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਾਧਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੱਜ, 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੰਬੀ ਦੂਰੀ ਦੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਕਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੁੱਲ 69 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਆਈਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ, ਲੋਕੋ ਪਾਇਲਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਘਟਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।



ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ

  • ਕਰਨਾਟਕ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (12627): 3 ਘੰਟੇ 17 ਮਿੰਟ
  • ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਂਦੇੜ-ਸ੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ (12439): 3 ਘੰਟੇ 10 ਮਿੰਟ।
  • ਡਿਬਰੂਗੜ੍ਹ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (12423): 2 ਘੰਟੇ 39 ਮਿੰਟ।
  • ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (22685): 2 ਘੰਟੇ 22 ਮਿੰਟ।
  • ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12715): 2 ਘੰਟੇ 01 ਮਿੰਟ।
  • ਰਾਂਚੀ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (12453): 1 ਘੰਟਾ 56 ਮਿੰਟ।
  • ਇੰਟਰਸਿਟੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (14315): 1 ਘੰਟਾ 51 ਮਿੰਟ।
  • ਕੇਰਲ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (12625): 1 ਘੰਟਾ 50 ਮਿੰਟ।
  • ਸ਼ਿਵਗੰਗਾ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (1259): 1 ਘੰਟਾ 40 ਮਿੰਟ।
  • ਸ਼੍ਰੀਗੰਗਾਨਗਰ ਤਿਲਕ ਪੁਲ (14727): 1 ਘੰਟਾ 25 ਮਿੰਟ।
  • ਬਨਾਰਸ-ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (12581): 1 ਘੰਟਾ 19 ਮਿੰਟ।
  • ਸੱਚਖੰਡ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12716): 1 ਘੰਟਾ 10 ਮਿੰਟ।

    ਹਜ਼ਰਤ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ:
    ਦੱਖਣ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਧੁੰਦ ਕਾਰਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ।
  • ਸਿਕੰਦਰਾਬਾਦ-ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੁਰੰਤੋ (12285): 4 ਘੰਟੇ 25 ਮਿੰਟ।
  • ਕਰਨਾਟਕ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (12649): 3 ਘੰਟੇ 39 ਮਿੰਟ।
  • ਚੇਨਈ ਸੈਂਟਰਲ-ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ (12433): 3 ਘੰਟੇ 15 ਮਿੰਟ।
  • ਮੁੰਬਈ ਸੈਂਟਰਲ-ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ (221): 2 ਘੰਟੇ 19 ਮਿੰਟ।
  • ਮੰਗਲ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਸੁਪਰਫਾਸਟ (12617): 2 ਘੰਟੇ 11 ਮਿੰਟ।
  • ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਸੰਪਰਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ (12907): 1 ਘੰਟਾ 54 ਮਿੰਟ।
  • ਅਗਸਤ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਰਾਜਧਾਨੀ (12953): 1 ਘੰਟਾ 35 ਮਿੰਟ।
  • ਗੀਤਾ ਜਯੰਤੀ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (11841): 1 ਘੰਟਾ 33 ਮਿੰਟ।
  • ਮਹਾਕੌਸ਼ਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ (12189): 1 ਘੰਟਾ 28 ਮਿੰਟ।
  • ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਮੇਲ (12903): 1 ਘੰਟਾ 04 ਮਿੰਟ।

ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਟਰਮੀਨਲ 'ਤੇ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ:
ਵਾਰਾਣਸੀ-ਆਨੰਦ ਵਿਹਾਰ ਗਰੀਬ ਰੱਥ (22541) 1 ਘੰਟਾ 19 ਮਿੰਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੱਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਵੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ਼ ਪਟੜੀਆਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਹਵਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਡਾਣ ਦੇ ਸਮਾਂ-ਸਾਰਣੀ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।

"ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈ। ਘੱਟ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸਿਗਨਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹਨ" - ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਸ਼ੇਖਰ ਉਪਾਧਿਆਏ, ਸੀਪੀਆਰਓ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ

ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਉਡਾਣਾਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ:

ਵਾਰਾਣਸੀ (SG 8718), ਗੋਰਖਪੁਰ (SG 937), ਧਰਮਸ਼ਾਲਾ (SG 2939) ਅਤੇ ਕੋਚੀ (SG 685) ਲਈ ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਕੋਲਕਾਤਾ ਉਡਾਣ (IX 5645) ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇੰਡੀਗੋ: ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੇਨਈ ਉਡਾਣ (6E 6828) ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਉਡਾਣਾਂ ਸਪਾਈਸਜੈੱਟ ਦੀਆਂ ਕਈ ਹੋਰ ਉਡਾਣਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੋਰਟ ਬਲੇਅਰ (SG 263), ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ (SG 661), ਲੇਹ (SG 123) ਅਤੇ ਮੁੰਬਈ (SG 664) ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

TAGGED:

ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ
ਉਡਾਣਾਂ ਰੱਦ
FLIGHTS CANCELLED DUE TO FOG
DELHI BOUND TRAINS DELAYED
TRAINS AND FLIGHTS CANCELLED

Quick Links / Policies

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.