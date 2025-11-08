ETV Bharat / bharat

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 65.08% ਵੋਟਿੰਗ, ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਤਾਜ਼ਾ ਅੰਕੜੇ

2025 ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮਤਦਾਨ ਹੋਇਆ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ 121 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 65.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ।

65.08% voting in the first phase of Bihar elections
ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ((ETV Bharat))
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 8, 2025

ਪਟਨਾ: ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਨਵੇਂ ਵੋਟਿੰਗ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 121 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 65.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 71.81 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਟਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 59.02 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵੋਟਿੰਗ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਚੋਣ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ।

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 65.08% ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ

ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਵੋਟਰ ਮਤਦਾਨ 65.08 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ 6 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬਿਹਾਰ ਦੇ 18 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। 2020 ਦੀਆਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੀ ਔਸਤ ਮਤਦਾਨ 57.29 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਅਤੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ 56.28 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸੀ।"

"ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੀਆਂ 121 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।" - ਬਿਹਾਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ

ਭਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਖੁਸ਼

ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ 121 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਔਸਤਨ 65.08% ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਵਾਧੇ ਨੇ ਹਰ ਧੜੇ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ ਅਤੇ ਸਹਰਸਾ ਨੇ ਨਵੇਂ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਏ

ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਮੁਜ਼ੱਫਰਪੁਰ 71.41% ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ। ਸਮਸਤੀਪੁਰ (71.22%), ਬੇਗੂਸਰਾਏ (69.58%), ਸਹਰਸਾ (69.16%), ਅਤੇ ਮਧੇਪੁਰਾ (69.03%) ਨੇ ਵੀ 70% ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸ਼ਾਲੀ (67.68%), ਖਗੜੀਆ (67.65%), ਅਤੇ ਗੋਪਾਲਗੰਜ (66.58%) ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 10-12% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ।

ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ

ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 60% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ, ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਅੰਤਰ ਸੀ। ਦਰਭੰਗਾ ਅਤੇ ਮੁੰਗੇਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਵਿੱਚ 63.5%, ਸਾਰਨ ਵਿੱਚ 63.63% ਅਤੇ ਸਿਵਾਨ ਵਿੱਚ 60.31% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ 8-10% ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਵੋਟਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਸਨ।

ਹੁਣ ਅਸਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੈ

65% ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵੱਖਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ 122 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਸਰਵੇਖਣ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਜਨਤਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੇਗੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ, ਸਿਰਫ਼ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੋਟ ਪਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ।

