ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਪੜ੍ਹੋ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

6 January 2026 Horoscope
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : January 6, 2026 at 4:43 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਦਇਆਵਾਨ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਦਿਆਲੂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅਣਮੁੱਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਿਓਗੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਜੂਨੀਅਰਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਵਿਹਾਰ ਕਰੋਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਪੈਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਤੇ ਸਹਿਕਰਮੀ ਕੰਮ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਡੀ ਲਗਨ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਵਧੀਆ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੋ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਉੱਤਮ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਜ਼ ਚੁਕਾਏ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਪਈਆਂ ਰਕਮਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣੇ ਜਾਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਅਤੇ ਦਿਆਲੂ ਹੋਵੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਲਾਭ ਪਾਓਗੇ। ਸ਼ਾਮ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਅਨੰਦ ਭਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤਾਂ, ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਹਿ-ਕਰਮੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲਓਗੇ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਜਾਉਣ ਅਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਕਲਾਤਮਕ ਕੌਸ਼ਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਸਜਾਵਟ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਤੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਇਕੱਲਿਆਂ ਬਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੋ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਖਿਡਾਰੀ ਅਤੇ ਅਥਲੀਟ ਅੱਜ ਉੱਤਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਵਪਾਰਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਗੌਰਵ ਸੰਭਵ ਹਨ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਿਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਖੁਦ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੌਸ਼ਲ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਸੰਪਨਤਾ ਅੱਜ, ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਚਮਕਣਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਖਿਰਕਾਰ ਸਭ ਵਧੀਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵੈ-ਮਦਦ ਵਾਲੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਿਸਾਲ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਕੰਮ 'ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੋ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਰਾਹ ਚੁਣੋਗੇ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਜਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਡੈਸਕ 'ਤੇ ਖਿਲਾਰਾ ਸਾਫ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੀ ਥਾਂ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਕੁਝ ਤਾਰੀਫਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ। ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਡਿਨਰ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਆਲੂ ਅਤੇ ਦਰਿਆ-ਦਿਲ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਖਿੱਚ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਬਣੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਹਾਵਤ ਨੂੰ ਸੱਚ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਦੋਸਤ ਹੀ ਅਸਲੀ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਰਹੇ ਲੋਕ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਮੰਗਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ।

PUNJABI RASHIFAL
ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਪੰਜਾਬੀ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
6 JANUARY 2026 HOROSCOPE

