ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਯੇਦਸ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ ਘਟਨਾ, ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : November 9, 2026 at 2:26 PM IST
ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ (ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ): ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ ਤਾਲੁਕਾ ਦੇ ਯੇਦਸ਼ੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਭਿਆਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਇਕ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ।
ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਯੇਦਸ਼ੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਗੋਵਿੰਦ ਕਰਾਂਡੇ ਦੀ 'ਕਰਾਂਡੇ ਕਰਿਆਨੇ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ' ਨਾਮ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੈ। ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਕਰਾਂਡੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੋ ਘਟਨਾ ਸਮੇਂ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਚਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਘਟਨਾ ਤੜਕੇ ਕਰੀਬ 2.30 ਵਜੇ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਉਪਰਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ 'ਤੇ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ।
#WATCH | Dharashiv, Maharashtra: Six members of the same family were reportedly killed after a massive fire broke out at a house-cum-grocery store in Yedshi village during the early hours of today. The incident occurred around 2.30 AM when the family was asleep on the upper floor of the building.— ANI (@ANI) November 9, 2026
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ ਦੀ ਐਸਪੀ ਰਿਤੂ ਖੋਕਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਾਰਾਸ਼ਿਵ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਯੇਦਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਕਰੀਬ 2.30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰਲੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਛੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਕਿਉਂਕਿ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਤੇਲ ਦੇ ਡੱਬੇ ਸਨ, ਅਚਾਨਕ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਦਮ ਘੁੱਟਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਹੇਠਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਕ ਜਵਾਨ ਲੜਕਾ ਸਥਿਰ ਹੈ।
ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ
ਭਿਵੰਡੀ ਦੇ ਕਾਮਤਘਰ-ਓਸਵਾਲਵਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੇ ਬੱਲੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੰਗਿਆੜੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਅੱਗ ਨੇ ਅੰਦਰਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਗ ਨੇੜਲੇ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫੈਲ ਗਈ ਜੋ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਜਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੌਰੀਪਾੜਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਵਲ ਦੇ ਪੰਜ ਕਮਰੇ ਸੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗਣੇਸ਼ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੈਗ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਲੈਂਪ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ।
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ 43 ਥਾਈਂ ਅੱਗ
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਕਾਰਾਂ ਸੜ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪਟਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਭਰ ਵਿੱਚ 43 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੇਵਨਗਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ 40 ਤੋਂ 45 ਨਵੇਂ ਵਾਹਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੜ ਗਏ।
ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘਟਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
#WATCH | Dharashiv, Maharashtra: SP (Dharashiv) Ritu Khokar says, "Six people died due to a fire in a grocery shop and the house above it around 2.30 am last night in Yedsi village within the limits of Dharashiv rural police station, which is a very unfortunate incident. Because there were a lot of plastic items and oil cans in the grocery store, the fire suddenly increased a lot. And out of the people of the house who were sleeping upstairs, four people died due to suffocation, and two people who were trying to rescue themselves below died due to the fire. There is only one young man in the family who is stable..."— ANI (@ANI) November 9, 2026
ਨਾਸਿਕ 'ਚ 20 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੀੀਆਂ ਅੱਗਾਂ
ਲਕਸ਼ਮੀ ਪੂਜਾ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਫਟਣ ਕਾਰਨ ਨਾਸਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਰੁੱਝੀ ਰਹੀ। ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੋਂ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੱਕ ਛੇ ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ 20 ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪੁਰਾਣੇ ਨਾਸਿਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਦੀਨਾ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਗੋਦਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਵਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕਾਲਾਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇੰਦਰਾ ਨਗਰ, ਨਾਸਿਕ ਰੋਡ, ਅੰਬਾੜ, ਸਤਪੁਰ, ਕੇਕੇ ਵਾਘ ਕਾਲਜ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਦਵਾਰਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅੱਗਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸੁੱਕੇ ਘਾਹ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਦੇ ਦਰੱਖਤਾਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ।
ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜੈੱਟਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ।
ਨਾਸਿਕ ਅਤੇ ਨਾਸਿਕ ਰੋਡ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਕੁੱਲ 22 ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਨਾਸਿਕ ਰੋਡ-ਦੇਵਲਾਲੀ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਵਿਹਿਤਗਾਓਂ ਸਿਗਨਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸਕ੍ਰੈਪ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਪਟਾਕਿਆਂ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਫਾਇਰ ਟੈਂਡਰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ।
ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ 'ਚ ਵੀ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ
ਹਾਲਾਂਕਿ ਛਤਰਪਤੀ ਸੰਭਾਜੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25 ਤੋਂ 26 ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਸਵੇਰੇ 1:00 ਵਜੇ ਤੱਕ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਨਾਰੇਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੂਲਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਤੁਰਕਾਬਾਦ ਖਰਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਲੱਕੜ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਸੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਹੋ ਗਿਆ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸੜੇ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ
ਦੀਵਾਲੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੌਰਾਨ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਨਾਵਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਅਮਲੇ ਨੇ ਅੱਗ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਬੁਝਾਇਆ। ਸ਼੍ਰੀਕਾਕੁਲਮ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅਮਾਦਲਾਵਲਸਾ ਵਿੱਚ, ਪਟਾਕਿਆਂ ਦਾ ਤੇਲ ਇੱਕ ਗੋਦਾਮ 'ਤੇ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਤੇਨਾਲੀ ਦੇ ਗੰਗਾਨਮਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਸਕੂਟਰ ਸੜ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗੰਨਾਵਰਮ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘਰੇਲੂ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਗੁੰਟੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਤੇਨਾਲੀ ਦੇ ਗੰਗਾਨਮਪੇਟਾ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਨਿਵਾਸ ਬਾਈਕ ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਈ ਦੋਪਹੀਆ ਵਾਹਨ ਸੜ ਗਏ।
ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਫਾਇਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਅੱਗ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਇਆ। ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ੋਅਰੂਮ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸੁਧਾਕਰ ਰਾਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਹੈ।