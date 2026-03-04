ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਇੱਕਠੇ 6 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿੱਥੇ 6 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ।
Published : March 4, 2026 at 8:18 AM IST
ਬਿਹਾਰ: ਹੋਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 6 ਬੱਚੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਪੂਰਬੀ ਚੰਪਾਰਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਮੋਤੀਹਾਰੀ ਵਿੱਚ, ਮੰਗਲਵਾਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6ਛੇ ਬੱਚੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਕੇਸਰੀਆ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਰਾਖਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ, ਜਿੱਥੇ ਰਾਘਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਘਟਨਾ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ਫੈਲਦੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਛਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ।
ਰਾਘਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ ਬੱਚੇ
ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਰਾਘਵਾ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਡੂੰਘੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, 6 ਬੱਚੇ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਡੁੱਬ ਗਏ। ਨਦੀ ਕੰਢੇ ਮੌਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਡੁੱਬਦੇ ਦੇਖਿਆ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕ ਬਚਾਅ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ।
ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦੀ ਲਹਿਰ
ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਕਾਫ਼ੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਗੋਤਾਖੋਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਨਦੀ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੀਕ-ਚਿਹਾੜਾ ਪੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੂਰੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਛਾ ਗਿਆ।
5 ਕੁੜੀਆਂ ਸਣੇ 1 ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਡੁੱਬਣ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਾਹਨੀ ਦੀ 12 ਸਾਲਾ ਦੀਕਸ਼ਾ ਕੁਮਾਰੀ, 6 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿਆ ਕੁਮਾਰੀ ਅਤੇ 9 ਸਾਲਾ ਸੋਨਾਕਸ਼ੀ ਕੁਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਸਨ। 12 ਸਾਲਾ ਸੋਨਾਲੀ ਕੁਮਾਰੀ (ਕਾਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਧੀ), 11 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕੁਮਾਰ (ਮਨੋਜ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਧੀ), ਅਤੇ 8 ਸਾਲਾ ਛੋਟੀ ਕੁਮਾਰੀ (ਮਨੋਜ ਕੁਮਾਰ ਸਾਹਨੀ ਦੀ ਧੀ) ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਰਾਖਵਾ ਪੰਚਾਇਤ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਦੁਖੀ ਸਨ। ਕੇਸਰੀਆ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨਦੀਆਂ ਜਾਂ ਤਲਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਲਈ ਨਾ ਭੇਜਣ।