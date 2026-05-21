56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ, ਜਾਣੋ ਕਿਉਂ
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਖੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਮਿਲਣਾ ਇਸ ਖ਼ਿਲਾਫਤ ਦਾ ਕਾਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Published : May 21, 2026 at 10:37 AM IST
ਕਾਂਕੇਰ: ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਸੁਸ਼ਾਸਨ ਉਤਸਵ ਰਾਹੀਂ ਜਨਤਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਕਾਂਕੇਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਿਆਂ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 56 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਹਨ। ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਮਾਣ ਭੱਤੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਹੋਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਸਰਪੰਚ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
'ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹਵਾ'
ਸਰਪੰਚਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਖਾਤੇ ਖਾਲੀ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਨੂਪ ਨਾਗ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੰਚਾਇਤ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ। ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ ਬਲਾਕ ਦੀਆਂ 56 ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਤਿੰਨ ਸੂਤਰੀ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਲਈ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੜਤਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ 56 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੇ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ।
ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਸੜਕਾਂ, ਡਰੇਨੇਜ, ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਠੱਪ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਪਾਲਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੜਕ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ - ਮੰਕੂ ਰਾਮ ਨੂਰੇਤੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ, ਸਰਪੰਚ ਸੰਘ, ਅੰਤਾਗੜ੍ਹ
ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਨੇ ਕਾਂਕੇਰ ਵਿੱਚ ਹਲਚਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸੰਘ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।