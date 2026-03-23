ਰਾਹਤ ਵਾਲੀ ਖ਼ਬਰ: ਵਪਾਰਕ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 50 ਫੀਸਦ ਵਾਧਾ; ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਾਅ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : March 23, 2026 at 6:28 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਪੱਛਮੀ ਏਸ਼ੀਆ ਸੰਕਟ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੈਸ ਵੰਡ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ (CGD) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਵਪਾਰਕ LPG ਦੀ ਵੰਡ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਵਪਾਰਕ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PNG ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ

ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਿਆਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਵਿਸਫੋਟਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਗਠਨ (PESO) ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ (PNG) ਨੈਟਵਰਕ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ 'ਸਿਟੀ ਗੈਸ ਵੰਡ' (CGD) ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ LPG ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ PNG ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਘਰੇਲੂ LPG (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ LPG (ਰਸੋਈ ਗੈਸ) ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਤਰਕਾਂ ਕੋਲ ਸਟਾਕ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਿਲੀਵਰੀ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੁਣ 'ਡਿਲੀਵਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਕੋਡ' ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ 'ਪੈਨਿਕ ਬੁਕਿੰਗ' - ਗੈਸ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਬੁਕਿੰਗ - ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ।

ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਸਿਲੰਡਰ

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਵੰਡ (ਕੋਟਾ) ਵਿੱਚ ਪੜਾਅਵਾਰ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 18 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਪੀਐਨਜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਾਧੂ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 21 ਮਾਰਚ ਨੂੰ, 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਹੋਰ ਵੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ ਐਲਪੀਜੀ ਸਪਲਾਈ ਪੱਧਰ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ।

ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਾਜ਼ਾ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਤਰਜੀਹ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟਾਂ, ਢਾਬਿਆਂ, ਹੋਟਲਾਂ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਕੰਟੀਨਾਂ, ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਯੂਨਿਟਾਂ, ਡੇਅਰੀ ਸੰਚਾਲਨਾਂ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਰਸੋਈਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸਬਸਿਡੀ ਵਾਲੇ ਭੋਜਨ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ 5 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਛੋਟੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਲਗਭਗ 20 ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਵੰਡ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਾਕੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਦਾਰੇ (PSU) ਤੇਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਪਾਰਕ LPG ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਵਪਾਰਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 15,440 ਟਨ LPG ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।

ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਲ ਵਪਾਰਕ LPG ਵੰਡ ਦਾ ਲਗਭਗ ਅੱਧਾ ਹਿੱਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾਵਾਂ ਕਾਰਨ ਸਪਲਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘਰੇਲੂ ਉਪਲਬਧਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ PNG ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਜਾਰੀ ਹਨ।

