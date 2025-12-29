ETV Bharat / bharat

ਜੰਗਲ 'ਚ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਮਾਸੂਮ

ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਪੂਰੀ ਰਾਤ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਈ।

ਰਾਤ ਭਰ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ 5 ਸਾਲਾ ਮਾਸੂਮ
December 29, 2025

ਭੁਵਨੇਸ਼ਵਰ: ਓਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਹੱਡ-ਕੰਬਾਊ ਠੰਢ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਰੇ ਹੋਏ ਪਿਤਾ ਅਤੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਡਰ ਤੋਂ ਭੱਜਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਆਪਣੇ ਬੇਹੋਸ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਣ ਲਈ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ।

ਇਹ ਘਟਨਾ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜੰਗਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੀਟੀਆਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ, ਦੁਸ਼ਮੰਤ ਮਾਝੀ ਅਤੇ ਰਿੰਕੀ ਮਾਝੀ (ਕੁੰਡਾਈਗੋਲਾ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਜੀਆਨੰਤਪਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ) ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਘਰੇਲੂ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਖਾ ਲਿਆ ਸੀ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਸੜਕ ਕਿਨਾਰੇ ਸਾਈਕਲ ਖੜ੍ਹੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜੋੜਾ, ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪੈਦਲ ਚੱਲਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਪਦਾਰਥ ਖਾ ਲਿਆ।

ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਦੇ ਏਐਸਪੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ

ਦੇਵਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਧੀਰਜ ਚੋਪਦਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 'ਦੁਸ਼ਮੰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਘੰਟੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ, ਰਿੰਕੀ, ਬੇਹੋਸ਼ ਹੋ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਿਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਲੜਕੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਦਦ ਲਈ ਪੁਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੜਕ 'ਤੇ ਆਇਆ।'

ਬੱਚਾ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿੰਕੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਆਂਢੀ ਅੰਗੁਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਛਾਂਡੀਪਾੜਾ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਸੱਟਾਂ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈ, ਪਰ ਬੱਚਾ ਬਚ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਉਸਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਏਐਸਪੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬੱਚਾ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਨੂੰ ਉਸਦੇ ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" ਏਐਸਪੀ ਧੀਰਜ ਚੋਪਦਾਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਨ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

