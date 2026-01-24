ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 5 ਨੌਜਵਾਨ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਜਾਣੋ ਮਾਮਲਾ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੰਜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੋ ਖ਼ਬਰ...
Published : January 24, 2026 at 8:33 PM IST
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ/ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ: ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਘੁੰਮਣ ਗਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਚਾਕੂ ਮਾਰਨ ਦਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਹੈ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜ ਪੰਜਾਬੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਪੰਜਾਬੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
ਪੁਲਿਸ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਆਇਆ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਸਿੰਗਮਰੀ ਦੇ ਫਟਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਜੀਤ ਦੋਰਜੀ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਕਾਰਾਂ- ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਕਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੜਕ 'ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਮੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਬਹਿਸ ਹੋ ਗਈ। ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੱਡੀ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਝਗੜਾ
ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਦੇ ਵਧੀਕ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (ਸਦਰ) ਧੀਰਜ ਦਾਸ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣੇ ਵਾਹਨ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ।"
ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹਮਲਾ
ਇਲਜ਼ਾਮ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਬਹਿਸ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਹੱਥੋਪਾਈ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਝਗੜੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਸੈਲਾਨੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜ਼ਖਮੀ ਸਥਾਨਕ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਸਦਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਾਰੇ ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੈਲਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਸ਼ਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ
ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਡਰਾਈਵਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਸਰਸਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਅੱਜ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚ ਕਰੇ।"
ਡਰਾਈਵਰ ਦੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹਥਿਆਰ
ਜ਼ਖਮੀ ਡਰਾਈਵਰ ਸੰਜੀਤ ਦੋਰਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸਮੱਸਿਆ ਸੜਕ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਾਰ ਤੋਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਬਹੁਤ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ। ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਾਲ੍ਹਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਵੱਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਤੇ ਟਾਂਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਪਏ।"
ਸੈਲਾਨੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਘੁੰਮਣ
ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀ ਸਾਲ ਭਰ ਇਸ ਪਹਾੜੀ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੈਲਾਨੀ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਰਜੀਲਿੰਗ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।