ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ

ਇੱਕ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਰ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

PATNA ROOF COLLAPSE
ਘਰ ਦੀ ਡਿੱਗੀ ਛੱਤ, ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 10, 2025 at 8:52 AM IST

2 Min Read
ਪਟਨਾ: ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਦਾਨਾਪੁਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਰਾਤ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਅਕੀਲਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਮਾਨਸ ਨਯਾਪਾਨਪੁਰ 42 ਪੱਟੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਯੋਜਨਾ (IAY) ਅਧੀਨ ਬਣਿਆ ਇੱਕ ਪੁਰਾਣਾ ਘਰ ਅਚਾਨਕ ਢਹਿ ਗਿਆ। ਮਲਬੇ ਨੇ ਪੂਰੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਤਿੰਨ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ:

32 ਸਾਲਾ ਬਬਲੂ ਖਾਨ, ਉਸ ਦੀ 30 ਸਾਲਾ ਪਤਨੀ ਰੋਸ਼ਨ ਖਾਤੂਨ, 12 ਸਾਲਾ ਧੀ ਰੁਕਸਰ, 10 ਸਾਲਾ ਪੁੱਤਰ ਮੁਹੰਮਦ ਚੰਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ, ਦੋ ਸਾਲਾ ਚਾਂਦਨੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਂਗ ਰਾਤ ਦਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਖਰੀ ਰਾਤ ਹੈ। ਛੱਤ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਡਿੱਗ ਪਈ ਅਤੇ ਕੁਝ ਸਕਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ।

ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਪੰਜ ਜੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ:

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਘਰ ਢਹਿ ਗਿਆ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਚੀਕਾਂ ਅਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਹਟਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ। ਅਕੀਲਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।

ਮੀਂਹ ਨੇ ਨੀਂਹ ਢਾਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ:

ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, 'ਇਹ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸ ਘਰ ਦਸ ਤੋਂ ਬਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ। ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਕੰਧਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਛੱਤ ਵਿੱਚ ਤਰੇੜਾਂ ਆ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਗਰੀਬੀ ਨੇ ਮੁਰੰਮਤ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ। ਬਬਲੂ ਖਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।'

ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਫ਼ਨਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ:

ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਪੰਜ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਸਦਰ ਹਸਪਤਾਲ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਦੁਖਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਡਾਇਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਖੰਡਰ ਘਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

"ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਮਲਬਾ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਜਾਂਚ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।" - ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ, ਸਟੇਸ਼ਨ ਹਾਊਸ ਅਫਸਰ

ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ:

ਸੋਮਵਾਰ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਚੁੱਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਹਾਸਾ ਗੂੰਜਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਰੋਣ ਦੀ ਅਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡਾਇਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇੰਦਰਾ ਆਵਾਸਾਂ ਦਾ ਮੁਆਇਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ।

