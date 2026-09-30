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ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ 526 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ, 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਡਿਟੇਨ

ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਿਹਾ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੱਕ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ।

Drugs Seized
ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜ਼ਬਤ; 5 ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ। (X@IndianCoastGuard)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : September 30, 2026 at 10:37 AM IST

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ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਗੁਜਰਾਤ: ਭਾਰਤੀ ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਈਰਾਨੀ ਕਿਸ਼ਤੀ ਤੋਂ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ 526 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਨੇੜੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਸ਼ਤੀ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਉੱਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ਾਮਲ

ਬਿਆਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕਿਸ਼ਤੀ (ਡਾਓ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਚ-ਗ੍ਰੇਡ ਮੇਥਾਮਫੇਟਾਮਾਈਨ ਅਤੇ ਹੈਰੋਇਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਜ਼, ਇਸ ਦੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਅਤੇ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਾਲ ਮੁੰਬਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ (ਏਟੀਐਸ) ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ

ਰਾਜ ਏਟੀਐਸ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਉਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਸਤੇ ਰਾਹੀਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯਤਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਤੱਟ ਰੱਖਿਅਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰੋਕੂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਬਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਸਿੰਡੀਕੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜਨ ਅਤੇ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਭੂਮੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

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ਗੁਜਰਾਤ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਦਸਤੇ
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IN ARABIAN SEA DRUGS SEIZED
IRANIAN BOAT DRUGS SEIZED

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