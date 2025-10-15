ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ

ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੁਲਜ਼ਮ ਭੇਜੇ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ, ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ
ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਮੌਤ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੇ।
Published : October 15, 2025 at 3:14 PM IST
ਗੁਹਾਟੀ/ਅਸਮ: 19 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਸਾਮ ਦੇ ਗਾਇਕ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅਸਾਮੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਆਈਕਨ ਜ਼ੁਬੀਨ ਗਰਗ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਤ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਗੁਹਾਟੀ ਦੇ ਕਾਮਰੂਪ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਚੀਫ਼ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ (ਸੀਜੇਐਮ) ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੁਲਜ਼ਮ ਸ਼ਿਆਮਕਾਨੂ ਮਹੰਤ (ਉੱਤਰ ਪੂਰਬੀ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ), ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ (ਜੁਬਿਨ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ), ਸੰਦੀਪਨ ਗਰਗ (ਜੁਬਿਨ ਦਾ ਚਚੇਰਾ ਭਰਾ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਡੀਐਸਪੀ) ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀ, ਨੰਦੇਸ਼ਵਰ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਬੈਸ਼ਯ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੇਠ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
'ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਫੜ੍ਹਿਆ ਕੇਸ, ਮੁਲਜ਼ਮ ਗਏ ਜੇਲ੍ਹ'
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ। ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਸਾਮ ਵਕੀਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਲ ਅਸਾਮ ਐਡਵੋਕੇਟਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਇੱਕ ਦ੍ਰਿੜ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਈ-ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ 'ਜ਼ੁਬਿਨ ਮਰਡਰ' ਕੇਸ (18/25, ਬੀਐਨਐਸ 103) ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਥਾਨਕ ਵਕੀਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਪੰਜ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮੰਗਣ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
'ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ'
ਅਸਾਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਗੁਹਾਟੀ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਦੀਪ ਕੋਨਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, 'ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਵਕੀਲ ਦੀ ਮਦਦ ਮੰਗੀ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕਾਪੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ, ਸ਼ਿਆਮਕਾਨੂ ਮਹੰਤ, ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਕਥਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ।'
ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕੁੱਝ ਹੋਇਆ ?
- 1 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਆਮਕਾਨੂ ਮਹੰਤ ਅਤੇ ਸਿਧਾਰਥ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (SIT) ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਾਟਕੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ 14 ਦਿਨਾਂ ਦੀ SIT ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
- 8 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਗਰਗ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਅਸਾਮ ਪੁਲਿਸ ਸੇਵਾ (ਏਪੀਐਸ) ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਦੀਪਨ ਗਰਗ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ।
- 10 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ, ਜ਼ੁਬਿਨ ਦੇ ਦੋ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ, ਨੰਦੇਸ਼ਵਰ ਬੋਰਾ ਅਤੇ ਪਰੇਸ਼ ਬੈਸ਼ਿਆ ਨੂੰ ਐਸਆਈਟੀ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਐਸਆਈਟੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਹੁਤ ਸਖ਼ਤ ਸੀ, ਸੀਆਈਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਅਦਾਲਤ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਟੁਕੜੀ ਤਾਇਨਾਤ ਸੀ, ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਬਕਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ
ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਾਰਨਾਂ ਅਤੇ ਡਰ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਗੁਹਾਟੀ ਕੇਂਦਰੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪੰਜ ਮੁਸਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਨਿਕਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ₹53.86 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਬਣੀ ਅਤੇ 200 ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੀ, ਬਕਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ 21 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਹਿਮੰਤ ਬਿਸਵਾ ਸਰਮਾ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।