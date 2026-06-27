ਨਬਾਲਗ ਟ੍ਰੇਨੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਨੂੰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ !
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਦੇਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਮਾਸੂਮ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
Published : June 27, 2026 at 10:21 PM IST
ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ: ਕੇਰਲ ਦੀ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਫਾਸਟ ਟ੍ਰੈਕ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇੱਕ ਨਬਾਲਗ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚ ਨੂੰ 47 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ₹79,000 ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਅੰਜੂ ਮੀਰਾ ਬਿਰਲਾ ਨੇ ਵੱਲੱਕਾਡਵੂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਵਰਾਹਮ ਦੇ 40 ਸਾਲਾ ਨਿਵਾਸੀ ਮਨੂ ਐਮ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ। ਇਹ ਸਜ਼ਾ ਇੱਕ ਨਾਬਾਲਗ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਸਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਾਇਰ ਛੇ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਤੀਜੀ ਸਜ਼ਾ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਚੌਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਪਰਾਧਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਦੀ ਧਾਰਾ 427 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ, ਜੱਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਲਈ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲਣ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤੀਜੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਸਦੀ ਕੈਦ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲੰਬੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ 2018 ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕੋਚਿੰਗ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੋਚਿੰਗ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਸਿਖਲਾਈ ਨੈੱਟ, ਜਿਮ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਸਨੇ ਉਸਦਾ ਜਿਨਸੀ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ।
ਕੋਚ ਦੁਆਰਾ ਲੜਕੀ ਦੀਆਂ ਨਗਨ ਫੋਟੋਆਂ ਅਤੇ ਵੀਡੀਓ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਕੈਡਮੀ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਸੀ; ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਿਖਲਾਈ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਨਾਲ ਵੀ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ।
ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਕੋਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਪੀੜਤਾ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੈਦਾਨ ਤੋਂ ਦੂਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕਾਂਤ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ, ਲੜਕੀ ਨੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ 2021 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਖਲਾਈ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ। ਉਸਨੇ ਇਸ ਦਰਦ ਨੂੰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਲੁਕਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਉਸਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਕ੍ਰਿਕਟ ਕਰੀਅਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਆਖਰਕਾਰ 28 ਮਾਰਚ, 2024 ਨੂੰ ਤਿਰੂਵਨੰਤਪੁਰਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੌਰਾਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਚ ਨੂੰ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਪੀੜਤਾ ਬਹੁਤ ਘਬਰਾ ਗਈ। ਉਹ ਘਬਰਾ ਗਈ ਅਤੇ ਡਰ ਨਾਲ ਚੀਕਣ ਲੱਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਜੁਟਾਈ।
ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਚੁੱਪੀ ਤੋੜਨ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਹਿੰਮਤ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਚ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁੱਲ ਛੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਪੂਰੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਚੌਥੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਅਜੇ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ।
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਆਰ.ਐਸ. ਵਿਜੇ ਮੋਹਨ, ਵਕੀਲ ਸੁਰਭੀ ਪੀ. ਅਤੇ ਰਵੀਸ਼ੰਕਰ ਥੰਪੀ ਐਚ. ਦੇ ਨਾਲ, ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਪੱਖ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ।