ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਬੱਸ ਹਾਦਸਾ: 45 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਾਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਇਆ

ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਉੱਥੇ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਾਲੇ 45 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜੰਨਤੁਕ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦਫਨਾਇਆ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 23, 2025 at 3:52 PM IST

ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਿਆਨਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਦੇ ਜੰਨਤੁਲ ਬਾਕੀ ਕਬਰਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਪੁਰਦ ਏ ਖਾਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਸਾਥੀ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਦਫ਼ਨਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਸ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਵੰਤ ਰੈਡੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਮੁਹੰਮਦ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਦੇ 45 ਲੋਕ ਉਮਰਾਹ ਲਈ ਮੱਕਾ ਤੋਂ ਮਦੀਨਾ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 17 ਤਰੀਕ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਬੱਸ ਡੀਜ਼ਲ ਟੈਂਕਰ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਗਈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਲਈ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਲੈ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸ਼ਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਸੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ।

ਮੰਤਰੀ ਅਜ਼ਹਰੂਦੀਨ, ਐਮਆਈਐਮ ਵਿਧਾਇਕ ਮਾਜਿਦ ਹੁਸੈਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਵਿੰਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਫ਼ਦ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰੇਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ, ਡੀਐਨਏ ਟੈਸਟ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੌਂਪੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਾਊਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀਆਂ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਐਸ. ਅਬਦੁਲ ਨਜ਼ੀਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਵਫ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਨਾਉਣ ਲਈ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਾਵਾਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤ ਡਾ. ਸੁਹੇਲ ਖਾਨ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲ ਜਨਰਲ ਫਹਤ ਸੂਰੀ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ₹500,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

