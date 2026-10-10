36 ਘੰਟਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮਿਲਿਆ 40 ਲੱਖ ਦਾ ਡਰੋਨ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਪਤਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਹੋਈ ਚਰਚਾ ?
ਡਿਜੀਟਲ ਮੈਪਿੰਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਕੀਮਤੀ ਡਰੋਨ ਅਚਾਨਕ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ।
Published : October 10, 2026 at 12:24 PM IST
ਹਰਿਦੁਆਰ/ਉਤਰਾਖੰਡ : ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਲਈ ਮੈਪਿੰਗ ਕਾਰਜਾਂ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਲਗਭਗ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡਰੋਨ ਕੈਮਰਾ ਆਖਰਕਾਰ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਹੱਸਮਈ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਖੈਰ ਡਰੋਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ।
ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਹਰਿਦੁਆਰ
ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੈਪਿੰਗ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਡਰੋਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸਦੀ ਆਖਿਰੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਉੱਤਰੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੇ ਭੂਪਤਵਾਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ। ਲਗਭਗ 36 ਘੰਟਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਟਾਫ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਦੀ ਮਦਦ ਲਈ।
ਦੂਜੇ ਡਰੋਨ ਦੀ ਲਈ ਗਈ ਮਦਦ
ਜੀਪੀਐਸ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲਾਪਤਾ ਡਰੋਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਡਰੋਨ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਮੰਦਰ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜੰਗਲ ਦੀਆਂ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਮਿਲਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੁੰਭ ਮੇਲੇ ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡਰੋਨ ਦੇ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਘਬਰਾਹਟ ਫੈਲ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਝਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਨਾਲ ਇਸਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ। ਮੈਪਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਲਾਪਤਾ ਹੋਇਆ ਡਰੋਨ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਿਲਿਆ।
ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਿਵਮ ਨੌਟਿਆਲ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਡਰੋਨ ਕੈਮਰੇ ਨੂੰ ਮਨਸਾ ਦੇਵੀ ਪਹਾੜੀਆਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ਤੋਂ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।- ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ, ਨਗਰ ਕੋਤਵਾਲੀ ਇੰਚਾਰਜ
ਇੰਝ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਗਾਇਬ
ਆਈਆਈਟੀ ਰੁੜਕੀ ਤੋਂ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਡਰੋਨ ਉਡਾਣ ਭਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਚਾਨਕ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਵਿਆਪਕ ਖੋਜ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਡਰੋਨ ਅਤੇ ਜੀਪੀਐਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਸਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ ਤਸਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ।
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