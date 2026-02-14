ETV Bharat / bharat

ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ, ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ

ਕਿੰਨੌਰ ਦੇ ਨਿਚਾਰ ਉਪਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਇਕ ਕਾਰ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

HIMACHAL KINNAUR ACCIDENT
ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ,ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਵਾਪਰਿਆ ਹਾਦਸਾ (@KinnaurPolice)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : February 14, 2026 at 1:33 PM IST

ਕਿੰਨੌਰ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ (14 ਫਰਵਰੀ) ਸਵੇਰੇ ਕਿੰਨੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਭਾਵਾ ਨਗਰ ਨੇੜੇ ਜਾਨੀ ਲਿੰਕ ਰੋਡ 'ਤੇ ਕਾਰ ਨੰਬਰ HP26B 8999 ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਦਸੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਵਾਰ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਚਾਰ ਦੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ।

ਕਾਰ ਸਵਾਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ

ਹਿਮੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ (ਉਮਰ 19 ਸਾਲ), ਪੁੱਤਰ ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ, ਰਾਮਨੀ ਡਾਕਘਰ, ਨਿਚਰ ਤਹਿਸੀਲ।,ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਉਮਰ 42 ਸਾਲ), ਨਰੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ, ਰਾਮਨੀ ਡਾਕਘਰ, ਨਿਚਰ ਤਹਿਸੀਲ।,ਸੁਸ਼ਮਾ (ਉਮਰ 47 ਸਾਲ), ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਦੀ ਪਤਨੀ, ਨਿਵਾਸੀ ਗਾਂਗਰੇ ਪਿੰਡ, ਨਿਚਰ ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਇੰਦਰ ਲਾਲ (ਉਮਰ 30 ਸਾਲ), ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਲਾਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ, ਰਾਮਨੀ ਡਾਕਘਰ, ਨਿਚਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

'ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਾਰੀ'

ਕਾਰ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਪਛਾਣ ਵਿਦਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ (ਉਮਰ 32 ਸਾਲ), ਪੁੱਤਰ ਹਰੀ ਲਾਲ, ਨਿਵਾਸੀ ਜਾਨੀ ਪਿੰਡ, ਰਾਮਨੀ ਡਾਕਘਰ, ਨਿਚਰ ਤਹਿਸੀਲ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਅਸਲ ਕਾਰਣ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ'

ਕਿੰਨੌਰ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਸੁਸ਼ੀਲ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸਹੀ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।"

