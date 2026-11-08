ਘਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜੇ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰ
ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
Published : November 8, 2026 at 2:59 PM IST
ਜਾਜਪੁਰ (ਉਡੀਸ਼ਾ): ਉਡੀਸ਼ਾ ਦੇ ਜਾਜਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਘਟਨਾ ਬਾਲੀਚੰਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੇਕ ਮਹਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰੀ। ਚਾਰ ਕਮਰੇ ਸੜ ਗਏ।
ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੜ ਗਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਾਇਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਬੂ ਪਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਕਾਰਨ ਲੱਗੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਅੱਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਚਾਰ ਘਰ
ਐਸਬੈਸਟਸ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਘਰ ਅਤੇ ਘਾਹ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ਵਾਲੇ ਦੋ ਘਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ। ਨਲੀਪੁਰ ਪੰਚਾਇਤ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਸੇਕ ਮਹਲਾ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੇਕ ਨਿਜ਼ਾਮੂਦੀਨ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਪੀੜਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕੋ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਚਾਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਸੋਗ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।
#WATCH | Jajpur, Odisha: Fire tenders rushed to the spot after a massive fire broke out in Sekh Mahalla slum in Nalipur Panchayat under Badachana Block. Further details are awaited. (Video Source: Jajpur Fire Officer) https://t.co/G41syQN5B2— ANI (@ANI) November 7, 2026
ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਚੰਦੀਖੋਲ ਫਾਇਰ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਟੀਮ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਅਤੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਬਾਲੀਚੰਦਰਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੈ
ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਦੀ ਧੀ, ਗੁਲਫਸਾ ਪਰਵੀਨ (26), ਉਸਦੀ ਨੂੰਹ, ਤਬੱਸੁਮ ਪਰਵੀਨ (40), ਉਸਦੀ ਪੋਤੀ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਪਰਵੀਨ (11) ਅਤੇ ਉਸਦਾ 8 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੋਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਾਰਾਚਨਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਸਨੂੰ ਕਟਕ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀ ਅਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਮਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਸ਼ੇਖ ਨਿਜ਼ਾਮੁਦੀਨ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਅਤੇ ਪੋਤੇ-ਪੋਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੋਪਾਲਪੁਰ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ। ਇਹ ਦੁਖਦਾਈ ਘਟਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਾਪਰੀ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।"