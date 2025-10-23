ETV Bharat / bharat

ਚਾਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ, ਪੁਲਿਸ ਟੀਮਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ

ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ 'ਸਿਗਮਾ ਗੈਂਗ' ਨਾਲ ਜੁੜੇ 4 ਬਦਮਾਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ ਹੋਏ ਹਨ।

GANGSTERS KILLED IN ENCOUNTER
ਚਾਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਗੈਂਗਸਟਰ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਦੌਰਾਨ ਢੇਰ (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 23, 2025 at 10:31 AM IST

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਵੀਰਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰੋਹਿਨੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ ਸਿਗਮਾ ਗੈਂਗ ਦੇ ਚਾਰ ਮੋਸਟ ਵਾਂਟੇਡ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਐਨਕਾਉਣਟਰ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 4 ਗੈਂਗਸਟਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਾਰੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਦਮਾਸ਼ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਦਨਾਮ "ਸਿਗਮਾ ਗੈਂਗ" ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਸਨ।

'ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ'

ਇਹ ਸਾਂਝਾ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਪਰਾਧ ਸ਼ਾਖਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਟੀਮ ਨੂੰ ਰੋਹਿਣੀ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਪਰ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਨੇ ਪੁਲਿਸ ਟੀਮ 'ਤੇ ਫਾਇਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਵੈ-ਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਨੇੜਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਾਬ ਨਾ ਝੱਲਦਿਆਂ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।

'ਅੱਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ ਬਦਮਾਸ਼'

ਮਾਰੇ ਗਏ ਬਦਮਾਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੈਂਗ ਲੀਡਰ ਰੰਜਨ ਪਾਠਕ (25) ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ। ਇਹ ਗੈਂਗ ਕਤਲ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਅਤੇ ਡਕੈਤੀ ਸਮੇਤ ਕਈ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸੀ। ਸ਼ੱਕੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਿਮਲੇਸ਼ ਮਹਤੋ (25), ਮਨੀਸ਼ ਪਾਠਕ (33), ਅਤੇ ਅਮਨ ਠਾਕੁਰ (21) ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।

'ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ ਬਰਾਮਦ'

ਇਸ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘਟਨਾ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਕਈ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹਥਿਆਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਗਾਨਾ ਪਿਸਤੌਲ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ। ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਭਗ 15 ਮਿੰਟ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਫਾਇਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

'ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ'

ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ-ਐਨਸੀਆਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਠਿਤ ਅਪਰਾਧ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਜਾਂਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ:

1. ਰੰਜਨ ਪਾਠਕ ਪੁੱਤਰ ਮਨੋਜ ਪਾਠਕ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਥਾਣਾ ਸੁਰਸੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਤਾਮੜੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉਮਰ-25 ਸਾਲ,

2. ਬਿਮਲੇਸ਼ ਮਹਤੋ ਉਰਫ਼ ਬਿਮਲੇਸ਼ ਸਾਹਨੀ ਪੁੱਤਰ ਸੁਖਲਾ ਦੇਵੀ ਵਾਸੀ ਰਤਨਪੁਰ, ਥਾਣਾ ਬਿਮਾਰੜੀ, ਥਾਣਾ ਬਜਰੀ, ਉਮਰ-25 ਸਾਲ,

3. ਮਨੀਸ਼ ਪਾਠਕ ਪੁੱਤਰ ਅਰਵਿੰਦ ਪਾਠਕ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਮੱਲ੍ਹੀ, ਥਾਣਾ ਸੁਰਸੰਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀਤਾਮੜੀ, ਬਿਹਾਰ, ਉਮਰ- 33 ਸਾਲ,

4. ਅਮਨ ਠਾਕੁਰ ਪੁੱਤਰ ਸੰਜੀਵ ਠਾਕੁਰ, ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਸ਼ੇਰਪੁਰ, ਕਰਾਵਲ ਨਗਰ, ਦਿੱਲੀ, ਉਮਰ- 21 ਸਾਲ।

