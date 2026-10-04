ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੀ ਐਂਬੁਲੈਂਸ ਹਾਦਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ, 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਮੌਤ
ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 79.03 'ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ।
Published : October 4, 2026 at 2:34 PM IST
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ/ ਉਤੱਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼: ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਵੇਅ 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਦੀ ਇੱਕ ਅਣਪਛਾਤੇ ਵਾਹਨ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦਿਓਰੀਆ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਫੌਜੀ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇਹ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿਓਰੀਆ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ 'ਚ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਦੁਖੀ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਡੂੰਘੇ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
'ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲਈਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ'
ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਵਿਨੀਤ ਜੈਸਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਪੂਰਵਾਂਚਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਵੇਅ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 79.03 'ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਕਰੀਬ 8:30 ਵਜੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਸੂਚਨਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ ਥਾਣਾ ਹਲਿਆਪੁਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦੇਵਰੀਆ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਫੌਜ ਦੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਤਿਆਵਾਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਦੇਵਰੀਆ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਰੁਦਰਪੁਰ ਥਾਣਾ ਗਲੀਆ ਦੁਧੈਲਾ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਸੀ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਗੌਰਵ ਸਿੰਘ, ਭਰਾ ਰਾਜਨ ਸਿੰਘ, ਭੂਪਤੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਭਤੀਜਾ ਰਾਮ ਸਮਝਾ, ਜੈ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਅਤੇ ਐਂਬੂਲੈਂਸ ਡਰਾਈਵਰ ਜਸਪਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।
ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੁਚਿਤ
ਸਾਰੇ ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦੇਵਰੀਆ ਪਿੰਡ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਹਾਦਸੇ ਬਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਆਉਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੰਚਾਰਜ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਹਾਲੀਆਪੁਰ, ਅਤੁਲ ਕੁਮਾਰ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਪੋਸਟਮਾਰਟਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਸੂਬੇਦਾਰ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।