ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਪਲਟੀ,4 ਦੀ ਮੌਤ 19 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ

ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਖਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਰਾਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ।

KULLU TOURIST ACCIDENT
ਕੁੱਲੂ 'ਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਪਲਟੀ,4 ਦੀ ਮੌਤ 19 ਲੋਕ ਜ਼ਖ਼ਮੀ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : April 5, 2026 at 3:51 PM IST

ਕੁੱਲੂ: ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁੱਲੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਮੌਸਮ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਦਿਲ ਦਹਿਲਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸੜਕ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪੋ ਟ੍ਰੈਵਲਰ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਬੈਠੀ ਅਤੇ ਬੰਜਾਰ ਸਬ-ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੋਝਾ (ਜਲੋਦਾ ਮੋੜ) ਨੇੜੇ ਇੱਕ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਇਸ ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 19 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।

'ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ'

ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੌਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦੋ ਲੋਕ ਲਾਪਤਾ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਬੀਤੀ ਦੇਰ ਰਾਤ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ 23 ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਜਲੋਰੀ ਜੋਟ ਦੀਆਂ ਘਾਟੀਆਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੰਜਾਰ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲੋਦਾ ਮੋੜ ਨੇੜੇ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਗੱਡੀ ਕਈ ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਗਈ। ਚੀਕਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਤੁਰੰਤ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ।

'ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹੇ'

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੱਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸੂਚੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਤੋਂ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋਏ ਹਨ।

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਅਭਿਨਵ ਮੋਦੀ (21): ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ, ਹਰਿਆਣਾ।

ਕਰਨ (35): ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ, ਦਿੱਲੀ।

ਕੀਆਂ (5): ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ, ਦਿੱਲੀ।

ਮੋਹਿਤ (30): ਓਖਲਾ ਫੇਜ਼-01, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਗਿੰਨੀ (3): ਓਖਲਾ ਫੇਜ਼-01, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਆਦਿਤਿਆ ਨਰਾਇਣ (21): ਕਟਕ, ਉੜੀਸਾ।

ਲਿਆਕਤ ਹੁਸੈਨ (37): ਰਾਜੌਰੀ, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ।

ਆਂਚਲ (25): ਕਰੌਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ।

ਮਦੁਪ ਸ਼ਰਮਾ (23): ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ।

ਆਯੂਸ਼ੀ ਸ਼ਰਮਾ (26): ਪੁਣੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ।

ਰੋਹਿਤ ਮਹਿਰਾ (25): ਕੋਟਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ।

ਫਿਜ਼ਾ (24): ਸੀਕਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ।

ਆਰੀਆ ਜੈਨ (24): ਪੰਜਾਬ।

ਨਿਕਿਤਾ (27): ਓਖਲਾ ਫੇਜ਼-01, ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ।

ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ (24): ਲਖਨਊ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।

ਦੀਨੂ ਸੈਫੀ (26): ਅਮਰੋਹਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼।

ਸ਼ਸ਼ੀ: ਪਤਾ ਅਣਜਾਣ।

ਅਨੁਰਾਗ (21): ਜੈਪੁਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ।

ਅਰਨਵ (24): ਪਤਾ ਅਣਜਾਣ।

ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ

ਦੀਪਾਲੀ, ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ, ਦਿੱਲੀ

ਸਿਮਰਨ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਹਾਰ, ਕੋਟਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ

ਅਮਿਤ ਕੁਮਾਰ, ਆਦਰਸ਼ ਨਗਰ, ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ

ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ, ਬੰਜਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕੁਝ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕੁਝ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਨੂੰ ਬੰਜਾਰ ਤੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ, ਨੇਰਚੌਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲ, ਕੁੱਲੂ ਰੈਫਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

NH-305 ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠਿਆ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਥਾਨਕ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਮਾਰਗ 305 ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੜਕ ਹੁਣ "ਮੌਤ ਦਾ ਜਾਲ" ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਾਹਨ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਸੜਕ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰੈਸ਼ ਬੈਰੀਅਰ ਲਗਾਉਣ।

ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ

ਬੰਜਾਰ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਰੇਂਦਰ ਸ਼ੌਰੀ ਨੇ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ-ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਲਈ ਬੰਜਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕੀਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਸਹੀ ਕਾਰਨ (ਤਕਨੀਕੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਡਰਾਈਵਰ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ) ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਰ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

