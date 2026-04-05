ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 345 ਮਛੇਰੇ, ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
Published : April 5, 2026 at 1:48 PM IST
ਚੇਨਈ: ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 345 ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਛੇਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਚਕਾਰ ਟਕਰਾਅ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਸਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਵਾਈ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਬਚਾਅ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਪੜਾਅਵਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਜੋਂ, 345 ਭਾਰਤੀ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਰਮੀਨੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ ਰਾਹੀਂ ਚੇਨਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।
When Indians are in distress anywhere in the world, our government, led by PM @NarendraModi ji, steps in and brings them back home safely. — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 4, 2026
345 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 327 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਵਸਨੀਕ
ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਚੇਨਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਲ ਪਾ ਕੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉਡਾਣ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ 345 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 327 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਹਨ। ਬਾਕੀ ਕੇਰਲ (10), ਪੁਡੂਚੇਰੀ (5), ਗੁਜਰਾਤ (2), ਅਤੇ ਓਡੀਸ਼ਾ (1) ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ 327 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 175 ਕੰਨਿਆਕੁਮਾਰੀ ਤੋਂ ਹਨ। ਤਿਰੂਨੇਲਵੇਲੀ ਤੋਂ 81, ਰਾਮਨਾਥਪੁਰਮ ਤੋਂ 19, ਮਯੀਲਾਦੁਥੁਰਾਈ ਤੋਂ 17, ਅਤੇ ਨਾਗੌਰ, ਕੁੱਡਾਲੋਰ, ਵਿੱਲੂਪੁਰਮ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਚੇਂਗਲਪੱਟੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮਛੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨ ਪਹੁੰਚੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਯੁੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਰਮੇਨੀਆ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 20 ਘੰਟੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ।"
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ, ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਅਣਥੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਥੋਪਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੂਠੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਸ਼ਾ ਥੋਪੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਮਿਲ ਸਿੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੁਣਨਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ 'ਤੇ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸਿੱਖਣ ਲਈ ਸੁਤੰਤਰ ਹਨ।
'ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਡੱਰ'
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਐਮ.ਕੇ. ਸਟਾਲਿਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਗਏ ਦੋਸ਼ ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਦੇ ਲੋਕ ਅਜਿਹੀ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਐਮਕੇ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੈਨਰ ਨਾਗੇਂਦਰਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਫਸੇ 327 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਮਛੇਰਿਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 345 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਚਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੇਨਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ₹93,000 ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ, ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਠਹਿਰਾਉਣਗੇ।"
ਮਛੇਰਿਆਂ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਚੇਨਈ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਮਛੇਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।" ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ 300 ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ।