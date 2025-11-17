ETV Bharat / bharat

ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ

ਇੱਕ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਵਿੱਚ 31.83 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ।


ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਰਾਹੀਂ 32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਧੋਖਾਧੜੀ


By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 17, 2025 at 5:03 PM IST

3 Min Read
ਬੰਗਲੁਰੂ: ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਆਈਟੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਧਮਕੀ ਦੇ ਕੇ 31.83 ਕਰੋੜ (ਲਗਭਗ $3.183 ਬਿਲੀਅਨ) ਦੀ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੰਦਰਾਨਗਰ, ਬੰਗਲੁਰੂ ਦੀ ਇੱਕ 57 ਸਾਲਾ ਔਰਤ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਸੀਈਐਨ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੁਆਰਾ ਗੁਆਈ ਗਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ।

ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 15 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਇੱਕ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੂੰ ਡੀਐਚਐਲ ਕੋਰੀਅਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, "ਤਿੰਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ, ਚਾਰ ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ MDM ਦਵਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪੈਕੇਜ ਅੰਧੇਰੀ, ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਕੋਰੀਅਰ ਸੈਂਟਰ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ।" ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਮੈਂ ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।" ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਿਸਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਪੈਕੇਜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ,"

ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧ ਸੈੱਲ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜੋ ਕਿ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਔਰਤ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਤ, ਔਰਤ ਨੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕੀਤਾ। ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ, ਸੀਬੀਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਰਾਹੀਂ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ "ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ" ਦੀ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ, ਰਾਹੁਲ ਯਾਦਵ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਲਈ ਔਰਤ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ, ਉਹ ਘਰੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ, 2024 ਨੂੰ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਆਰਬੀਆਈ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਖੁਫੀਆ ਇਕਾਈ (FIU) ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਔਰਤ ਨੇ ਉਹੀ ਕੀਤਾ ਜੋ ਉਸਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਫਿਰ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ।

ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਪੀੜਤਾ ਨੇ ਲਗਭਗ 187 ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ₹31.83 ਕਰੋੜ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਦਾ FD ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਔਰਤ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2025 ਤੱਕ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ।

ਜਦੋਂ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦੱਸਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਬੰਗਲੁਰੂ ਈਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸਾਈਬਰ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਵਾਈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੁਣ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਜਾਂਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਵਿਆਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਕੀਤੀ।

DIGITAL ARREST
BENGALURU IT EMPLOYEE
ਡਿਜੀਟਲ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ
ਡਿਜੀਟਲ ਧੋਖਾਧੜੀ
BENGALURU DIGITAL ARREST FRAUD

