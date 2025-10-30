ETV Bharat / bharat

ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

30 OCTOBER 2025 HOROSCOPE
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : October 30, 2025 at 4:17 AM IST

ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਕੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਉਤਸ਼ਾਹੀ ਹੋ! ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨਪੂਰਵਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਓਗੇ ਅਤੇ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੌਲੀ ਰਫਤਾਰ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਿਲ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿੱਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਕਾਸ ਆਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਉਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਸਫਲਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਦਸਤਕ ਦੇਵੇਗੀ, ਜੋ ਅਨੋਖਾ ਸੰਯੋਜਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਤਰੱਕੀ ਵੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋਗੇ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਬਿਤਾਓਗੇ। ਆਪਣੇ ਸਨੇਹੀ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰ ਅਤੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਮਿਲੇਗੀ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੇਰਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਪਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣਗੇ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉੱਤਮ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵਧੀਆ ਦਿਨ ਹੈ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਰਲੇ-ਮਿਲੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ-ਸਾਥੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਾਥੀ ਤੋਂ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋਵੋਗੇ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਲਾਭ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਸਲਾਹ ਕਾਰਨ ਸੰਤੁਲਨ ਬਣਾ ਪਾਓਗੇ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਛੋਹ ਕੋਮਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਨਿਵਾਰਕ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਿਚਾਰਸ਼ੀਲ ਹੋਵੋਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਲਈ ਕਮਾਲ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਖ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਵਧੀਆ ਅਤੇ ਉੱਤਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਚਿਤ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਮਿਲਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਅਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰੱਖੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੌਸ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁਣਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਊਰਜਾ ਦੇ ਪੱਧਰ ਉੱਚ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਦੇਣ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਤਾਂ ਦਿਨ ਫਲਦਾਇਕ ਅਤੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰਲਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਅੱਜ ਹਾਵੀ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿਓਗੇ। ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਦਿਨ ਰਹੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਖੇਡ ਵਾਪਸ ਖੇਡੋਗੇ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੌਧਿਕ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇਗਾ; ਤੁਹਾਡੇ ਇਰਾਦੇ ਵੀ ਓਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ ਹੋਣਗੇ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਮਾਰਗ-ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਗੀਆਂ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਨਾਉਮੀਦੇ ਦੇ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ! ਸਫਲਤਾ, ਪੈਸਾ, ਪਿਆਰ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਅਚਾਨਕ ਇੱਛਾ ਦੀ ਉਮੀਦ ਖੋਵੋਗੇ! ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਖੋਜ, ਚਰਚਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਅਜਿਹੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਪੱਖੋਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਘਰ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਜਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰੋ, ਜਿੱਥੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਸਖਤ ਦਿਨ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਅਤੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਪਾਓਗੇ।

