ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁਝੇ ਰਹਿਣਗੇ ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਿਤਾਰੇ...

30 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ (Etv Bharat)
By ETV Bharat Punjabi Team

Published : November 30, 2025 at 4:57 AM IST

3 Min Read
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਨਹਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਨਾ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਲ ਆਤਮ ਰਚਨਾਤਮਕਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ਾਮ ਅਜਿਹੇ ਪਿਆਰੇ ਨਾਲ ਬਿਤਾਓ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਚੁੱਪੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਸਕੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਨੰਦ ਅਤੇ ਤਕਲੀਫ ਦਾ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੁਪਹਿਰ ਵਿੱਚ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥਕਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਾਲੇ ਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਅਤੇ ਮਾਨਸਿਕ ਤਾਕਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਦੇ ਸਨੇਹ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਵੰਡਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ। ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਘਿਰੇ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕੱਢੋਗੇ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਬਣਾਓਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਨੇ ਸੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹਨ।

ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਤੇ ਸਮਰਪਣ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਪੜਾਅ ਤੁਹਾਡੇ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਧਾਰੇਗਾ।

ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਮਾਜਿਕ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਨ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੁਦਰਤੀ ਸਹਿਜ-ਗਿਆਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਵਧੀਆ ਨੈਟਵਰਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਹੈ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਕਲਾਕਾਰ ਅੱਜ ਮੰਚ 'ਤੇ ਰੌਣਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋਅਮੈਨ ਅਤੇ ਕਮੇਡੀਅਨ ਦੀਆਂ ਉੱਤਮ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਟਕਲਿਆਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ੁੰਮੇਦਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੀ ਕੁਝ ਊਰਜਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਵਧੀਆ ਕਰੋਗੇ।

ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮਿਲਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਮੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰੋਗੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਨਤੀਜੇ ਪਾਓਗੇ।

ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਪਨਾ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਵਧੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਗੌਲਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤੋ।

ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਤਣਾਅ-ਭਰੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ। ਵਧੀਆ ਸਿਹਤ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਕੰਮ 'ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਜਾਂ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ ਖਬਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰੇਗਾ।

ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਕੀਤਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅੱਜ, ਇਹ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਹਾਰਕ ਸੁਭਾਅ ਅਤੇ ਸਨੇਹੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿੱਤੇਗਾ।

ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੀਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹਾਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਬਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭਾਵੁਕ ਬਣਨ ਦੀ ਆਦਤ ਤੁਹਾਡੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਆਦਤ 'ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ; ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਉਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਅਸਤ ਹੋਵੋਗੇ। ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋੜ ਆਵੇਗਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਹਿ-ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

AAJ KA RASHIFAL
ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਸ਼ੀਫਲ
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ
HOROSCOPE
30 NOVEMBER 2025 HOROSCOPE

ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਪਸੰਦ

