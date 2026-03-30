30 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ: ਫਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੋਮਵਾਰ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ 'ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਭੋਲੇਨਾਥ ਦੀ ਕਰੋ ਪੂਜਾ
ਚੇਤ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਕਲ ਪੱਖ ਦੀ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਵਰਤ ਅਤੇ ਦਾਨ ਲਈ ਸ਼ੁਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣੋ।
Published : March 30, 2026 at 6:29 AM IST
ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਅੱਜ, ਸੋਮਵਾਰ, 30 ਮਾਰਚ, 2026, ਚੇਤ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਕਲ ਦਵਾਦਸ਼ੀ ਤਿਥੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਥੀ ਭਗਵਾਨ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਦਾਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਸ਼ੁਭ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕਾਮਦਾ ਏਕਾਦਸ਼ੀ ਲਈ *ਪਰਣ* (ਵਰਤ ਤੋੜਨ) ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੋਮ ਪ੍ਰਦੋਸ਼ ਵ੍ਰਤ ਦਾ ਦਿਨ ਵੀ ਹੈ।
30 ਮਾਰਚ 2026 ਲਈ ਪੰਚਾਂਗ
- ਵਿਕਰਮ ਸੰਵਤ: 2082
- ਮਹੀਨਾ: ਚੈਤਰ
- ਪਕਸ਼: ਸ਼ੁਕਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
- ਦਿਨ: ਸੋਮਵਾਰ
- ਤਿਥੀ: ਸ਼ੁਕਲ ਦ੍ਵਾਦਸ਼ੀ
- ਯੋਗਾ: ਸ਼ੂਲ
- ਨਕਸ਼ਤਰ: ਮਾਘ
- ਕਰਣ: ਬਲਵਾ
- ਚੰਦਰਮਾ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਲੀਓ
- ਸੂਰਜ ਚਿੰਨ੍ਹ: ਮੀਨ
- ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਮਾਂ: 06:14 AM
- ਸੂਰਜ ਡੁੱਬਣ ਦਾ ਸਮਾਂ: ਸ਼ਾਮ 06:38
- ਚੰਦਰਮਾ: ਸ਼ਾਮ 04:11
- ਚੰਦਰਮਾ: 05:04 AM (31 ਮਾਰਚ)
- ਰਾਹੂਕਾਲ : 07:47 ਤੋਂ 09:20 ਤੱਕ
- ਯਾਮਾਗੰਡਾ: 10:53 ਤੋਂ 12:26 ਤੱਕ
ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਤੋਂ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰੋ
ਅੱਜ, ਚੰਦਰਮਾ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਘ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 0 ਤੋਂ 13°20' ਤੱਕ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਵਤੇ *ਪਿਤ੍ਰ* (ਪੂਰਵ-ਆਤਮਾਵਾਂ) ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸ਼ਾਸਕ ਕੇਤੂ ਹੈ। ਇਹ ਨਕਸ਼ਤਰ ਇੱਕ ਤੀਬਰ ਅਤੇ ਭਿਆਨਕ ਸੁਭਾਅ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਨਕਸ਼ਤਰ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ, ਯਾਤਰਾ, ਜਾਂ ਪੈਸੇ ਉਧਾਰ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ ਲਈ ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ
ਅੱਜ, ਰਾਹੁ ਕਾਲ (ਅਸ਼ੁੱਭ ਸਮਾਂ) ਸਵੇਰੇ 07:47 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸਵੇਰੇ 09:20 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ੁਭ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਖਾਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਬਚਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਯਮਗੰਡਾ, ਗੁਲਿਕਾ, ਦੁਰਮੂਹੁਰਤ, ਅਤੇ ਵਰਜਯਮ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।