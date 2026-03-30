30 ਮਾਰਚ 2026 ਰਾਸ਼ੀਫਲ: ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਲਾਭ
ਅੱਜ, ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣ-ਜੁਲਣ ਜਾਂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਨਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹੇਗਾ।
Published : March 30, 2026 at 6:22 AM IST
ਮੇਸ਼ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜੋਗੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਏ ਕੰਮ ਵੀ ਪੂਰੇ ਕਰੋਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਡਾਕਟਰੀ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਦਿਨ ਹੈ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ ਓਨੇ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਨਿਪੁੰਨ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ੈਲੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਕੁਸ਼ਲ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਕਰਮੀਆਂ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਅਤੇ ਚਕਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਉਤਸੁਕ ਅਤੇ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫਲਦਾਇਕ ਦਿਨ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਿਥੁਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੇ ਭੰਵਰ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਉਲਟ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੌਣ ਚੰਗਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਬੁਰੇ ਇਰਾਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਰਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਪ੍ਰੇਰਨਾਦਾਇਕ ਮੋੜ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ। ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਸਮਾਂ ਬਚਾਓਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕੰਮ, ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਉਤੇਜਕ ਫਲ ਦੇਵੇਗਾ।
ਸਿੰਘ ਰਾਸ਼ੀ: ਨਵੇਂ ਉੱਦਮ ਅਤੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੁਚੀਆਂ ਲਈ ਢੁਕਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹਰ ਕੰਮ ਕੁਸ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਹੱਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਕੰਨਿਆ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਸ ਕੌਸ਼ਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਹਸ਼ੀਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਬਕ ਵੀ ਸਿਖਾਏਗਾ।
ਤੁਲਾ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਪੇਟੂ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਚੁਣਨਾ ਆਸਾਨ ਲੱਗੇਗਾ।
ਵ੍ਰਿਸ਼ਚਿਕ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਲਾ ਪੇਟੂ ਜਾਗੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਹਰੇਕ ਪਕਵਾਨ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋ। ਕੰਮ ਦੇ ਪੱਖੋਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਬਿੰਦੂ 'ਤੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੁਣਾਵ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਸ ਰੱਬ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ।
ਧਨੁ ਰਾਸ਼ੀ: ਦਫਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਅਤੇ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਖਿੱਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਸ਼ਾਮ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਕਰੋਗੇ ਅਤੇ ਦਿਨ ਦੇ ਬਾਕੀ ਭਾਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੋਗੇ।
ਮਕਰ ਰਾਸ਼ੀ: ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਕਲਪ ਨਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਲਾਲ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘਾਟਾ ਵੀ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੁਚੇਤ ਰਹੋ ਅਤੇ ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਅਜ਼ਮਾਓ।
ਕੁੰਭ ਰਾਸ਼ੀ: ਅੱਜ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਪਾਏ ਜਾਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਨਿਕ 'ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਮੀਨ ਰਾਸ਼ੀ: ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪਾਓਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਣ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਸ਼ਲ ਬੌਸ, ਸਹਿਕਰਮੀ, ਜੀਵਨਸਾਥੀ ਅਤੇ ਭੈਣ-ਭਰਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਦਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਗਵਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ।