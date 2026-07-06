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ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਚੋਂ ਡਿਗਿਆ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ, ਦਿੱਲੀ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋੜਿਆ ਦਮ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨੈਨੀਤਾਲ ਘੁੰਮਣ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

nainital of uttarakhand
FILE-ਸੰਕੇਤਿਕ ਫੋਟੋ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Punjabi Team

Published : July 6, 2026 at 8:54 AM IST

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ਨੈਨੀਤਾਲ/ਉੱਤਰਾਖੰਡ: ਪਹਾੜਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇਖਣ ਆਇਆ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਦਰਦ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਜਿਸ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹੋਟਲ ਦੀ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਖੇਡਦੇ ਹੋਏ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਗੌਰੰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲ ਦੀ ਭੁੱਲ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੁੱਟ ਲਈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਨੈਨੀਤਾਲ ਤੋਂ ਹਲਦਵਾਨੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੌੜੇ ਪਰ ਕਿਸਮਤ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਸੀ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ।

ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਬੱਚਾ ਡਿੱਗਿਆ

ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਣਾਪੁਰ ਜਾਗੁਆ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਨੀ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਨੈਨੀਤਾਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਭਵਾਲੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਜੋਖੀਆ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਠਹਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬਾਲਕੋਨੀ 'ਤੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਸਨ। ਬਾਲਕੋਨੀ ਦੀ ਰੇਲਿੰਗ 'ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ, ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਗੌਰੰਤ ਆਪਣਾ ਸੰਤੁਲਨ ਗੁਆ ​​ਬੈਠਾ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਫੁੱਟ ਡਿੱਗ ਪਿਆ।

ਗੰਭੀਰ ਸੱਟਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ

ਹਾਦਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਵਿੱਚ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਮੱਚ ਗਈ। ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੀਡੀ ਪਾਂਡੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬੱਚੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੰਭੀਰ ਦੇਖ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਨੀਲ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਲਦਵਾਨੀ ਦੇ ਇੱਕ ਉੱਚ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਿਰ ਅਤੇ ਗਰਦਨ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਈ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਪਿਤਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੋਨੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਗੌਰਵ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ

ਹਸਪਤਾਲ ਪਹੁੰਚਣ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੱਸ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਡੂੰਘੇ ਸਦਮੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਨੇ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਾਲਕੋਨੀ ਜਾਂ ਢੁਕਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ।

ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹਾਦਸਾ

ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨੈਨੀਤਾਲ ਦੇ ਟੱਲੀਟਲ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਬੱਚੀ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਦੇ ਰਿਸੈਪਸ਼ਨ ਤੋਂ ਡਿੱਗ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੋਖੀਆ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ।

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