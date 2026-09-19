ਪੀਜੀਆਈ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵਿੱਚ ਲੁਕਿਆ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਠੀਕ ਹੋਣ ਲਈ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਫਾਰਮੂਲਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਿਆਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੁਆਦ, ਜਾਣੋ ਕਿਵੇਂ...
ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਗਮਾ ਸਿੰਘ ਰਿਪੋਰਟ...
Published : September 19, 2026 at 7:56 PM IST
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਖਿਚੜੀ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਹਲਕਾ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਘੱਟ ਚੌਲ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਸ਼ਣ
ਈਟੀਵੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸਾਹਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਖਿਚੜੀ ਵਿੱਚ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘੱਟ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦਾਲ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਭੋਜਨ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੋਸ਼ਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।"
ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਮੂੰਗ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਛਿਲਕੇ ਦੀ ਦਾਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ
ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਸਾਹਨੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਆਮ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਛਿਲਕੇ ਵਾਲੀ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਵਿੱਚ, ਭੋਜਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਦਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।"
ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਸਤ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਖਿਚੜੀ
ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੂੰਗ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਬੱਚਿਆਂ, ਦਸਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲੀ ਖੁਰਾਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਪਾਚਨ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।"
ਸਭ ਤੋਂ ਖਾਸ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਖਿਚੜੀ
ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, "ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੁਆਦੀ ਅਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖਾਣ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮਰੀਜ਼ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਖਿਚੜੀ ਲੇਬਰ ਰੂਮ ਖਿਚੜੀ ਹੈ। ਇਹ ਖਿਚੜੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਇਸਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਰਦ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪੋਸ਼ਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖਿਚੜੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਚੌਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛਿੱਲੀ ਹੋਈ ਮੂੰਗ ਦਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਪਾਚਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੌਕੀ ਅਤੇ ਹੋਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਪਿਆਜ਼ ਤੜਕਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਆਦ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਿਹਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰਾ ਪਨੀਰ ਵੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।"
ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਨੀਰ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ
ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਖਿਚੜੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੌਲ ਅਤੇ ਦਾਲ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਪਨੀਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਕਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕ ਤੱਤ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਰਬੋਹਾਈਡਰੇਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਰਾਕ
ਪੀਜੀਆਈਐਮਈਆਰ ਦੇ ਡਾਇਟੀਟਿਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ, ਖੁਰਾਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸੰਬੰਧੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਿਕ ਖੁਰਾਕ ਵਿੱਚ ਸਮਾਯੋਜਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਾਰੇ, ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ, "ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਢੁਕਵੀਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਖੁਰਾਕ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਸਹੀ ਪੋਸ਼ਣ, ਸਿਰਫ਼ ਦਵਾਈਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਲਈ, ਡਾਕਟਰ, ਨਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਡਾਇਟੀਟਿਕਸ ਟੀਮ ਮਰੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਖੁਰਾਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।"
ਇਹੀ ਸਿਧਾਂਤ ਘਰ ਦੇ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
ਡਾਇਟੀਸ਼ੀਅਨ ਡਾ. ਨੈਨਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਬਿਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪੋਸ਼ਣ ਮੁੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।" ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੇਟ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਚਣ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਰੀਜ਼ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਖੁਰਾਕ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।"