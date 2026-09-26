ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਪਸੰਦ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ, ਪੜ੍ਹੋ- ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖਾਨਾਬਦੋਸ਼ ਭਾਰਤ?
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਕਾਰਨ ਹਨ। 250,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਲਚਸਪ ਤਸਵੀਰ।
Published : September 26, 2026 at 8:48 PM IST
EB Prime Team ਹੈਦਰਾਬਾਦ: ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦੇ ਰੁਝਾਨਾਂ ਬਾਰੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਸਰਵੇਖਣ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੀ
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 250,000 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਯਾਤਰਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਰੁਝਾਨ। ਇਹ ਸਰਵੇਖਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਕੜਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂਕਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ (MoSPI) ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅੰਕੜਾ ਦਫ਼ਤਰ (NSO) ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੁਲਾਈ 2025 ਤੋਂ ਜੂਨ 2026 ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧਿਆ
"ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟਾ" ਸਿਰਲੇਖ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ 47.7 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, 48.4% ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 46.6% ਸੀ। ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਲਗਭਗ 30% ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸਨੂੰ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਲਾਨੀ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਘਰੇਲੂ ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੇ 15.7% ਸੈਲਾਨੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ। ਅਯੋਧਿਆ ਰਾਮ ਮੰਦਰ, ਵਾਰਾਣਸੀ ਵਿੱਚ ਕਾਸ਼ੀ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਜਯੋਤਿਰਲਿੰਗ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸੰਗਮ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਈ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ 13.4% ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ 8% ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ।
ਸੈਲਾਨੀ ਔਸਤਨ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਕਰਦੇ ਹਨ?
ਜਦੋਂ ਯਾਤਰਾ ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। MoSPI ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਸਿਹਤ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰਾਤ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ (ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ) 'ਤੇ ਔਸਤਨ ₹32,167 ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਈ, ਔਸਤਨ ਖਰਚ ₹18,981 ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਵਪਾਰਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹5,949 ਹੈ, ਅਤੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ₹3,953 ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਲਗਭਗ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਯਾਤਰਾ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਯਾਤਰਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰੀ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਨ।
ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯਾਤਰਾ ਕੀਤੀ
ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਢੰਗ ਬਾਰੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੱਸ ਯਾਤਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪਸੰਦ ਸੀ। ਲਗਭਗ 32% ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 30% ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ 35.1% ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਅਤੇ 25.1% ਬੱਸ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 21.2% ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਸਨ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਅਨੁਸਾਰੀ ਅੰਕੜਾ ਲਗਭਗ 15.2% ਸੀ।
ਸਮਾਜਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ
ਸਰਵੇਖਣ ਨੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਉਸੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਸਮਾਜਿਕ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਲਈ ਸਨ। ਲਗਭਗ 33% ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਲਗਭਗ 26.1% 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਇਹ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਖਰਚ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ ਯਾਤਰਾ ਲਗਭਗ 1,795 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਇਹੀ ਖਰਚ ਔਸਤਨ 2,631 ਰੁਪਏ ਸੀ।